Strojevodja naj bi leta dečke zvabljal v lokomotivo in jih tam zlorabljal

Avstrijske zvezne železnice (ÖBB) se soočajo z grozljivim razkritjem: eden od njihov zaposlenih naj bi kar 15 let dečke in mlade fante zvabljal v lokomitivo vlaka, ki ga je upravljal, in jih tam spolno zlorabljal. Policisti so doslej identificirali 19 žrtev, avstrijsko državno tožilstvo pa meni, da je žrtev spolnega predatorja še veliko več.

Klobčič večletnih zlorab se je pričel razpletati v začetku letošnjega leta, ko je moškega policiji prijavila ena od žrtev. S sprevrženimi dejanji naj bi vlakovodja pričel leta 2003, zadnji primer pa se je zgodil pred nekaj leti, poroča avstrijska javna radiotelevizija ORF.

Organi pregona sumijo, da je z žrtvami osebno stopil v stik, deloma pa tudi preko družbenih omrežij. Z različnimi zgodbami in obljubami jih je zvabil v lokomotivo, kjer jih je nato spolno zlorabil. Preiskava sicer še poteka, koliko od njegovih žrtev je bilo v času zlorabe mladoletnih, še ni znano. Nadaljnjih podrobnosti zaradi njihove zaščite niso posredovali. "V imenu dunajske policije lahko potrdimo, da potekajo preiskave zoper nekdanjega zaposlenega v ÖBB. Vendar pa zaradi občutljivosti zadeve in potrebe po zaščiti žrtev trenutno ni mogoče posredovati nobenih nadaljnjih podrobnosti," so sporočili iz avstrijskega Državnega urada kriminalistične policije.

V Avstrijskih zveznih železnicah so ob tem izzrazili "globoko pretresenost" nad obtožbami proti njihovemu zaposlenemu. Osumljenega strojevodjo so že suspendirali in je v postopku izredne odpovedi delovnega razmerja. "ÖBB si prizadeva za popolno razjasnitev primera. V zvezi s tem tesno sodelujemo z dunajskim deželnim uradom za kriminalistične preiskave," so sporočili iz družbe.