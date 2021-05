Strojevodja potreboval 'odmor' v toaleti, potem ko je vlak dosegel hitrost 145 km/h

A čeprav je vozilo doseglo šele nekaj manj kot polovico najvišje možne operativne hitrosti, je bilo to za upravljavca očitno več kot dovolj. Medtem ko je vlak, nabito poln potnikov, pognal do hitrosti 145 km/h, mu je postalo slabo in je stekel na stranišče.

Neimenovan 36-letni strojevodja, ki je minuli konec tedna skrbel za prevoz 160 potnikov na sicer zelo prometni liniji Tokaido, naj bi po poročanju tujih medijev sicer imel težave s prebavo. Ker ni želel povzročati zamude s postankom na najbližji postaji, je kar sprevodnika prosil, naj popazi na prevozno sredstvo, medtem ko je odhitel v prostore toalete. Ta sicer ni bil pod nobenim pogojem kvalificiran oziroma usposobljen za vožnjo, a je kljub temu sedel na voznikov sedež; med strojevodjevim triminutnim odmorom pa vlaka naj ne bi upravljal. Kljub temu so pristojni 36-letnika 'odkrili' po tem, ko je vlak na postajo pripeljal minuto pozneje kot napovedano. Zamuda je bila namreč povod za preiskavo. Ob tem velja še omeniti, da gre za državo, ki je znana po točnosti in redu.

Podjetje JR Central, ki upravlja s temi vlaki, se je potnikom in javnosti že opravičilo. "Dejanje strojevodje je bilo izredno neprimerno," so sporočili ter dodali, da razmišljajo o sankcioniranju obeh – tako strojevodje kot sprevodnika, pa poroča CNN. To sicer ni prvi tovrstni primer, ko je upravljavec vozilo kar med vožnjo pustil brez nadzora. Podoben dogodek se je pripetil leta 2018, ko sta se dva pilota družbe Jet Airways kar med letom iz Londona v Mumbaj hudo sporekla in preprosto zapustila pilotsko kabino, plovilo pa pustila brez nadzora. Kasneje so ju odpustili.