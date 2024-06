Strokovnjaki ZN pozivajo k priznanju Palestine

"To priznanje je pomembno priznanje pravic palestinskega ljudstva ter njegovega boja in trpljenja za svobodo in neodvisnost," so po navedbah urada visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR) še sporočili strokovnjaki.

Vztrajajo, da mora biti Palestina sposobna uživati popolno samoodločbo, vključno z možnostjo obstoja, določanja svoje usode in svobodnega razvoja kot ljudstvo z varnostjo in zaščito. To je po njihovem predpogoj za trajen mir v Palestini in na celotnem Bližnjem vzhodu, začenši s takojšnjo razglasitvijo prekinitve ognja v Gazi.

Država Palestina, ki jo je Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) uradno razglasila 15. novembra 1988, zahteva suverenost nad preostalimi deli zgodovinske Palestine, ki jih je Izrael zasedel leta 1967: Zahodnim bregom, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, in območjem Gaze.

Doslej je Palestino priznalo 146 od skupno 193 članic ZN, nazadnje prejšnji teden Norveška, Irska in Španija. Pred tem je Generalna skupščina ZN 10. maja z veliko večino podprla polnopravno članstvo Palestine v ZN. Slovenija je postopek priznanja Palestine začela maja, ni pa ga še zaključila.