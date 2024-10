Gostom, ki bodo hrano puščali na krožnikih, bodo zaračunali dodatne stroške

Mark Graham je lastnik gostilne The Star Inn v Cornwallu v Angliji že 20 let. Vse pogosteje opaža, da gostje v bifeju na krožnike naložijo hrano, ki je na koncu sploh ne pojejo. "Prav vsakega kuharja bi odpadki hrane razjezili ali užalili," je odločitev, da bo hrano, ki bo ostala na krožnikih, dodatno zaračunaval, za The Independent pojasnil Graham. Najbolj ga jezijo ostanki nedeljske pečenke, ki jo pridobi od lokalnih kmetov.

Koliko bo znašal strošek? Za zdaj se je odločil za 2,4 funta (2,6 evra) kazni, nova pravila pa je napisal tudi na opozorilno tablo v gostilni.

Nova pravila veljajo za bife, torej hrano, ki si jo gostje samo izberejo in naložijo na krožnik. "Gostom obrazložim: Če ste si hrano dali na krožnik, jo morate spoštovati," je pojasnil lastnik gostilne z novimi pravili, ki je sporočila podpore prejel z vsega sveta. "Mi iz starejše generacije smo navajeni, da hrano, ki jo dobimo, tudi pojemo. Ljudje mislijo, da če so za hrano plačali, lahko z njo počnejo, kar se jim zahoče."

Gostilna The Star Inn je sicer znana predvsem po pečenem krompirju, ki je nadevan z različno zelenjavo in mesom. Kulinarično specialiteto iz lokalnih sestavin je poskusila tudi gostja, ki je po obisku na socialnih omrežjih delila ogorčenje, da so ji v gostilni poleg 28 evrov za hrano zaračunali še dodatna dva funta. Iz gostilne so ji odgovorili, da so ji zaračunali strošek, ker hrane, ki si jo je naložila na krožnik, ni pojedla v celoti. Graham se z očitki na spletu ne ukvarja, saj pravi, da mu v živo nihče od teh nergačev kritike ne upa povedati.