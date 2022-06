Stroški prenosa podatkov v državah izven EU tudi do 5000-krat višji kot v EU

S poletjem se je začel čas poletnih oddihov, ko se marsikdo odloči za dopustovanje v tujini, tudi izven EU. Na ZPS potrošnikom svetujejo, da ob potovanju v katero koli državo izven unije pravočasno izključijo prenos podatkov, in to pred vkrcanjem v letalo oz. vsaj nekaj deset kilometrov pred mejo, če potujejo z vlakom, avtobusom ali avtomobilom. S tem se je mogoče izogniti strošku v višini 61 evrov, kar je največ, kar lahko zaračuna operater za prenos podatkov med gostovanjem izven EU, so zapisali v sporočilu za javnost.

Do tega stroška se večinoma pride zelo hitro, opozarja Boštjan Okorn iz ZPS, saj pomeni zgolj pet do sedem megabajtov prenesenih podatkov. Za primerjavo je navedel, da bi v EU, če bi zaračunali količino podatkov izven politike poštene uporabe, za ta denar lahko prenesli 20 gigabajtov podatkov.

"Kako ekscesne cene zaračunavajo nekateri operaterji v drugih državah, pove tudi podatek, da bi za en sam gigabajt podatkov (če ne bi bilo omejitve, ki jo je postavila EU) lahko plačali tudi več kot 15.000 evrov," je opozoril Okorn.

S prenosom podatkov je treba biti pozoren tudi v državah EU, ki mejijo na nečlanice unije. Na nekaterih grških otokih lahko denimo telefon preklopi na albansko ali turško omrežje, blizu meje s Švico pa na švicarsko.