Strožja pravila na italijanskih smučiščih: čelade obvezne do 18. leta

Z novimi pravili želijo povečati varnost ljubiteljev zimskih športov in obenem v največji možni meri ohraniti gospodarsko življenje v državi, so sporočili iz smučarskega središča Dolomiti Superski.

Do zdaj je bilo nošenje čelade obvezno za vse obiskovalce smučišč stare 14 let ali manj - takšno pravilo (še zdaj) velja tudi v Sloveniji. Od sobote naprej pa morajo v Italiji vsi, ki so mlajši od 18 let, med smučanjem, deskanjem na snegu in sankanjem nositi čelado.

"Smučanje in izvajanje vseh drugih zimskih športov je strogo prepovedano, če ste pod vplivom alkohola ali strupenih snovi," so zapisali. V smučarskem središču tega ne vidijo le kot zahtevo novega zakona, temveč predvsem kot vprašanje osebne odgovornosti, spoštovanja in zdrave pameti.

"Ker mejna vrednost alkohola ni določena, lahko domnevamo, da izvajanje zakona temelji na podobnih dejstvih, kot so cestnoprometni predpisi, ki v Italiji dovoljujejo največ 0,5 miligramov alkohola na liter krvi," so navedli in dodali, da je v začetku meseca v pogovoru za dnevnik Alto Adige to izjavil tudi sodnik deželnega sodišča v Bolzanu Carlo Busato.

Če obstaja utemeljen sum, lahko policija v skladu z zakonom izvede ustrezen nadzor. Pri tem ima v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi vsaka prekoračitev omejitve upravnopravne, ne pa tudi kazenskopravnih posledic.

Z novim letom bo moral obenem imeti vsak, ki v Italiji smuča na določenih območjih zimskih športov, zavarovalno polico odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. Kot izpostavljajo pri Dolomiti Superski najpogostejše tovrstne zavarovalne police, vključno s tistimi za družine, že pokrivajo področje zimskih športov, kljub temu pa ljubiteljem zimskih športov svetujejo, da se o tem pozanimajo pri svoji zavarovalnici. Za preverjanje zavarovalnega kritja so odgovorni pristojni organi, zlasti pa bodo ta nadzor v primeru nesreče na smučišču opravili uslužbenci organov pregona, so še pojasnili.