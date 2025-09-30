Svetli način
V šolah na Češkem prepoved trenirk in majic, ki preveč razkrivajo

Praga, 30. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Strožja pravila oblačenja za učence na Češkem. Da majice, ki razkrivajo trebuh, ramena in imajo preglobok izrez ter trenirke niso več dovoljene, se odloča vse več osnovnih šol. Otroke želimo pripraviti na nadaljnje življenje in del tega je tudi primerno oblačenje za različne priložnosti, meni ravnatelj iz Brna. Kot pravi, so pravila zaostrili na željo učencev, ki sodelujejo v tako imenovanem šolskem parlamentu. Trenirke so udobne in ne bi smele biti problem, ravnatelji niso modna policija, pa vračajo nasprotniki. Ravnatelj še poudarja, da cilj ni kaznovanje. In kaj potem čaka učence, ki so neprimerno oblečeni?

Ko so devetletniki s svojimi opravami presegli mejo zdravega razuma, je bil čas za ukrepanje, poudarja Dan Jedlička,  ravnatelj osnovne šole v češkem Brnu, ki je letos zaostrila pravila. Pred kamero ni želel.

"Šola je prostor za učenje in tudi priprave na življenje. Zato je pomembno, da se učenci naučijo izbirati oblačila, ki ustrezajo situaciji in da razvijejo spretnost prilagajanja svojega videza okoliščinam," je pojasnil.

Na čeških šolah prepovedujejo oblačila, ki preveč razkrivajo, pa tudi trenirke. FOTO: POP TV

Njegov kolega v prestolnici pa odkimava kodeksom oblačenja. "Mislim, da ravnatelj ne bi smel biti tisti, ki ukrepa kot modna policija in odloča, kaj je primerno oblačilo. To je v prvi vrsti odvisno od staršev," pravi Tomaš Marek, ravnatelj praške osnovne šole.

Na vedno več čeških šolah prepovedujejo oblačila, ki preveč razkrivajo, pa tudi trenirke.

Sam Dolce, modni oblikovalec, meni, da bi trenirke morali nositi le pri športu ali v telovadnici.

"Če je nekomu udobno v trenirki, ki je izdelana iz vrhunska materiala in dobro krojena, zakaj pa ne?" se sprašuje Ilona Donatova, modna oblikovalka.

Šola v Brnu otrok ne kaznuje ali jih predčasno pošilja domov. Še pred začetkom pouka se je vodstvo pripravilo na morebitne krišitelje. Če učenec nosi prepovedane modne kose, mu ponudijo majico z logotipom šole, ki jo tisti dan lahko obleče. Če so neprimerne hlače ali krilo, pa takoj obvestijo starše. 

Tudi v sosednji Italiji so se odločili stopiti na prste modnim izbiram šolarjev. Nekateri ravnatelji prepovedujejo prekratka krila, majice s preglobokim izrezom in jope s kapuco. Pa tudi dolge nohte, ker da so nevarni, izstopajočo barvo las in močno ličenje. 

Priporočila in pravila za fante pa se medtem osredotočajo predvsem na brade, ki ne smejo biti predolge ali neurejene.

