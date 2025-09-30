V šolah na Češkem prepoved trenirk in majic, ki preveč razkrivajo

" Šola je prostor za učenje in tudi priprave na življenje. Zato je pomembno, da se učenci naučijo izbirati oblačila, ki ustrezajo situaciji in da razvijejo spretnost prilagajanja svojega videza okoliščinam ," je pojasnil.

Ko so devetletniki s svojimi opravami presegli mejo zdravega razuma, je bil čas za ukrepanje, poudarja Dan Jedlička , ravnatelj osnovne šole v češkem Brnu, ki je letos zaostrila pravila. Pred kamero ni želel.

Na čeških šolah prepovedujejo oblačila, ki preveč razkrivajo, pa tudi trenirke.

Njegov kolega v prestolnici pa odkimava kodeksom oblačenja. "Mislim, da ravnatelj ne bi smel biti tisti, ki ukrepa kot modna policija in odloča, kaj je primerno oblačilo. To je v prvi vrsti odvisno od staršev," pravi Tomaš Marek, ravnatelj praške osnovne šole.

Sam Dolce, modni oblikovalec, meni, da bi trenirke morali nositi le pri športu ali v telovadnici.

"Če je nekomu udobno v trenirki, ki je izdelana iz vrhunska materiala in dobro krojena, zakaj pa ne?" se sprašuje Ilona Donatova, modna oblikovalka.

Šola v Brnu otrok ne kaznuje ali jih predčasno pošilja domov. Še pred začetkom pouka se je vodstvo pripravilo na morebitne krišitelje. Če učenec nosi prepovedane modne kose, mu ponudijo majico z logotipom šole, ki jo tisti dan lahko obleče. Če so neprimerne hlače ali krilo, pa takoj obvestijo starše.

Tudi v sosednji Italiji so se odločili stopiti na prste modnim izbiram šolarjev. Nekateri ravnatelji prepovedujejo prekratka krila, majice s preglobokim izrezom in jope s kapuco. Pa tudi dolge nohte, ker da so nevarni, izstopajočo barvo las in močno ličenje.

Priporočila in pravila za fante pa se medtem osredotočajo predvsem na brade, ki ne smejo biti predolge ali neurejene.