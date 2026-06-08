Strožje kazni za Slovake

Globa za motenje reda in miru v nočnem času bo od 15. julija na Slovaškem znašala od 100 do 300 evrov, poroča slovaški tnlive.sk.

Poškodovanje turističnih oznak bo po novem stalo od 300 do 900 evrov. Kazni za nošenje hladnega orožja v javnosti bodo znašale od 500 do 1000 evrov.

Nošenje policijskih oblačil in posnemanje policistov bo po novem kaznovano s 1000 evri. S 100 na 300 evrov se je zvišala globa tudi za neupoštevanje javnih uslužbencev.

Nošenje ekstremističnih simbolov v javnosti bo odslej kaznovano s 1000 evri. Za oskrunitev spomenika pa je predvidena kazen v višini 1500 evrov.