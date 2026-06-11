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Strup iz stekleničk se ujema, pod drobnogledom razkošje nekdanjega zaposlenega

Dunaj, 11. 06. 2026 19.11 pred 31 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Hipp otroška hrana

Preiskava odmevnega primera domnevnega izsiljevanja proizvajalca otroške hrane Hipp v Avstriji je dobila pomemben nov preobrat. Novo izvedensko mnenje je pokazalo, da se sestava in koncentracija podganjega strupa, najdenega v kontaminiranih kozarčkih otroške hrane, ujemata s strupom, ki so ga preiskovalci našli na domu osumljenega Pavla S.

Tožilstvo v Eisenstadtu je v četrtek potrdilo, da rezultati primerjalne analize kažejo na ujemanje med obema vzorcema. Strup so preiskovalci našli na naslovu 39-letnega osumljenca v kraju St. Gilgen ob Wolfgangseeju.

Kljub temu tožilci opozarjajo, da izvedensko mnenje samo po sebi še ne dokazuje, da gre za povsem isti strup oziroma da je osumljenec neposredno povezan s kontaminacijo izdelkov. Po besedah predstavnice tožilstva Petre Bauer gre za dodaten indic v preiskavi, poroča krone.at.

Že sredi maja je bilo sicer ugotovljeno, da količina podganjega strupa v kozarčkih otroške hrane ne bi bila smrtno nevarna. Kljub temu pa je bila dovolj visoka, da bi lahko povzročila zdravstvene težave, zlasti pri majhnih otrocih.

Primer je v Avstriji sprožil veliko zaskrbljenost, saj je šlo za izdelke, namenjene najmlajšim potrošnikom.

Preberi še Preiskovalni pripor za 39-letnika v primeru zastrupitve otroške hrane

Razkošno življenje pod drobnogledom preiskovalcev

Avstrijski mediji so medtem razkrili tudi podrobnosti o življenjskem slogu osumljenca, nekdanjega menedžerja podjetja Hipp.

39-letni oče treh otrok, ki naj bi živel ločeno od žene, je po poročanju časnika Kronen Zeitung prebival v stanovanju v slikovitem kraju St. Gilgen v Solnograški pokrajini. Stanovanje, veliko dobrih 75 kvadratnih metrov, naj bi kupil že leta 2001 za približno 402.000 evrov. Nepremičnina ima dve veliki terasi in vrt s pogledom na okolico.

Preiskovalci so pod drobnogled vzeli tudi druge večje nakupe. Osumljenec naj bi tik pred aretacijo za približno 600.000 evrov kupil zemljišče z razgledom na jezero Wolfgangsee. Poleg tega naj bi si privoščil drage počitnice, vozil avtomobil znamke Range Rover in nosil prestižna oblačila.

Preiskovalci sumijo, da je Pavel S. za pridobivanje posojil uporabljal ponarejene dokumente.

Po dosedanjih ugotovitvah naj bi iz dejanskega mesečnega neto prihodka v višini okoli 3500 evrov ustvaril dokumente, iz katerih je izhajalo, da zasluži več kot 10.000 evrov neto na mesec. S takšnimi domnevno ponarejenimi potrdili o prihodkih naj bi pri slovaški banki pridobil še dodatno posojilo v višini približno 900.000 evrov.

Hipp otroška hrana
Hipp otroška hrana
FOTO: AP

Ostaja v priporu

Pavel S. ostaja v priporu. Tožilstvo pripor utemeljuje z nevarnostjo pobega, vplivanja na dokaze in možnostjo ponovitve kaznivega dejanja.

Naslednja odločitev o podaljšanju pripora je predvidena za 16. junij.

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KOMENTARJI3

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tali?ni tom
11. 06. 2026 19.50
bolan stric! kar se pa razkošja tiče,pri nas v sloveniji folk živi na veliki nogi ker fuša! furs pa nič! verjetno gre en proračun države na črno!
Odgovori
0 0
Fluxx
11. 06. 2026 19.46
Kdor se spravi na otroke je poseben bolnik. Upam na najstrožjo kazen.
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0 0
Medo888
11. 06. 2026 19.40
Zdej bo imel pa razkošje na njihovem Dobu, ni lepo da se spravljajo na otroke z takšnimi dejanji , pa sam je oče ....
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+4
4 0
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