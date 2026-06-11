Strup iz stekleničk se ujema, pod drobnogledom razkošje nekdanjega zaposlenega

Tožilstvo v Eisenstadtu je v četrtek potrdilo, da rezultati primerjalne analize kažejo na ujemanje med obema vzorcema. Strup so preiskovalci našli na naslovu 39-letnega osumljenca v kraju St. Gilgen ob Wolfgangseeju.
Kljub temu tožilci opozarjajo, da izvedensko mnenje samo po sebi še ne dokazuje, da gre za povsem isti strup oziroma da je osumljenec neposredno povezan s kontaminacijo izdelkov. Po besedah predstavnice tožilstva Petre Bauer gre za dodaten indic v preiskavi, poroča krone.at.
Že sredi maja je bilo sicer ugotovljeno, da količina podganjega strupa v kozarčkih otroške hrane ne bi bila smrtno nevarna. Kljub temu pa je bila dovolj visoka, da bi lahko povzročila zdravstvene težave, zlasti pri majhnih otrocih.
Primer je v Avstriji sprožil veliko zaskrbljenost, saj je šlo za izdelke, namenjene najmlajšim potrošnikom.
Razkošno življenje pod drobnogledom preiskovalcev
Avstrijski mediji so medtem razkrili tudi podrobnosti o življenjskem slogu osumljenca, nekdanjega menedžerja podjetja Hipp.
39-letni oče treh otrok, ki naj bi živel ločeno od žene, je po poročanju časnika Kronen Zeitung prebival v stanovanju v slikovitem kraju St. Gilgen v Solnograški pokrajini. Stanovanje, veliko dobrih 75 kvadratnih metrov, naj bi kupil že leta 2001 za približno 402.000 evrov. Nepremičnina ima dve veliki terasi in vrt s pogledom na okolico.
Preiskovalci so pod drobnogled vzeli tudi druge večje nakupe. Osumljenec naj bi tik pred aretacijo za približno 600.000 evrov kupil zemljišče z razgledom na jezero Wolfgangsee. Poleg tega naj bi si privoščil drage počitnice, vozil avtomobil znamke Range Rover in nosil prestižna oblačila.
Preiskovalci sumijo, da je Pavel S. za pridobivanje posojil uporabljal ponarejene dokumente.
Po dosedanjih ugotovitvah naj bi iz dejanskega mesečnega neto prihodka v višini okoli 3500 evrov ustvaril dokumente, iz katerih je izhajalo, da zasluži več kot 10.000 evrov neto na mesec. S takšnimi domnevno ponarejenimi potrdili o prihodkih naj bi pri slovaški banki pridobil še dodatno posojilo v višini približno 900.000 evrov.
Ostaja v priporu
Pavel S. ostaja v priporu. Tožilstvo pripor utemeljuje z nevarnostjo pobega, vplivanja na dokaze in možnostjo ponovitve kaznivega dejanja.
Naslednja odločitev o podaljšanju pripora je predvidena za 16. junij.
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