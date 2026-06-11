Strup iz stekleničk se ujema, pod drobnogledom razkošje nekdanjega zaposlenega

Tožilstvo v Eisenstadtu je v četrtek potrdilo, da rezultati primerjalne analize kažejo na ujemanje med obema vzorcema. Strup so preiskovalci našli na naslovu 39-letnega osumljenca v kraju St. Gilgen ob Wolfgangseeju.

Kljub temu tožilci opozarjajo, da izvedensko mnenje samo po sebi še ne dokazuje, da gre za povsem isti strup oziroma da je osumljenec neposredno povezan s kontaminacijo izdelkov. Po besedah predstavnice tožilstva Petre Bauer gre za dodaten indic v preiskavi, poroča krone.at.

Že sredi maja je bilo sicer ugotovljeno, da količina podganjega strupa v kozarčkih otroške hrane ne bi bila smrtno nevarna. Kljub temu pa je bila dovolj visoka, da bi lahko povzročila zdravstvene težave, zlasti pri majhnih otrocih.

Primer je v Avstriji sprožil veliko zaskrbljenost, saj je šlo za izdelke, namenjene najmlajšim potrošnikom.