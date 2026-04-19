Tujina

Strup za podgane v otroški kašici: proizvajalca naj bi izsiljevali

Dunaj, 19. 04. 2026 08.17 pred 1 uro 1 min branja 38

Avtor:
M.S.
HIPP otroška hrana

Po navedbah avstrijskih oblasti naj bi bil proizvajalec otroške hrane HiPP tarča poskusa izsiljevanja. Prejeli naj bi izsiljevalsko pismo, v katerem neznani storilci trdijo, da so zastrupili njihove izdelke. Podjetje je sprožilo umik svojih kašic s trgovskih polic v Avstriji, laboratorijske analize pa so za zdaj potrdile prisotnost strupa za podgane v enem kozarcu otroške hrane.

Proizvajalec otroške hrane HiPP je v petek pozno zvečer avstrijske kupce obvestil, da je lahko uživanje njihovega kozarca otroške hrane z okusom korenja in krompirja (190 gramov) potencialno smrtno nevarno, saj bi lahko bil kontaminiran z nevarno snovjo. 

Potencialno sporne izdelke je mogoče prepoznati po posebni oznaki: na dnu kozarčka je nameščena bela nalepka z rdečim krogom, pokrovček pa je poškodovan oz. ni ustrezno zatesnjen. 

Podjetje je že v petek umaknilo omenjene kašice iz supermarketov Spar v Avstriji, Spar pa je nato sporočil, da je iz previdnosti umaknil vse izdelke podjetja HiPP z avstrijskih polic.

Laboratorijske analize so medtem včeraj potrdile, da je kozarec otroške kašice, ki so ga zasegli v zvezni deželi Gradiščanska, vseboval strup za podgane, poroča Kronen Zeitung. Kontaminirani kozarec je policiji predal kupec, hrane pa ni zaužil nihče.

Še dva kozarca otroške kašice, ki sta bila označena z belo nalepko, so zasegli tudi na Češkem in Slovaškem. Prve analize kažejo, da sta bila oba kontaminirana z nevarno snovjo, poroča Heute.

Po navedbah Kronen Zeitung je v Avstriji primer prevzela kriminalistična policija, preiskave potekajo tudi v Nemčiji, kjer je sedež podjetja. Tja naj bi namreč prispelo izsiljevalsko pismo. Policija za zdaj še nima osumljencev, še poroča avstrijski medij.

HIPP strup avstrija

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

gongash
19. 04. 2026 09.41
Treba je pol tega psihota nafutrat s to kašico
Odgovori
+1
1 0
proofreader
19. 04. 2026 09.38
Putin?
Odgovori
+0
1 1
simurgh
19. 04. 2026 09.37
Je treba zmanjšat svetovno populacijo.
Odgovori
0 0
IskraLJ
19. 04. 2026 09.36
Albatros
Odgovori
0 0
Moni N
19. 04. 2026 09.33
Hipp je že tko ena sama svinjarija.... Nikoli ne bi tega otroku dala!
Odgovori
+1
1 0
jouža
19. 04. 2026 09.32
Glede na mlajše generacije, ki bi že zdavnaj morale začeti mrdati, a niso ravno naklonjene delu oz. gledajo kako priti do denarja na lahek način, bo tega vedno več.
Odgovori
+2
3 1
Slovenska pomlad
19. 04. 2026 09.28
Kapitalizem je zlo.
Odgovori
-2
3 5
Lark
19. 04. 2026 09.31
Kje ti zdaj tukaj najdeš kapitalizem?
Odgovori
+3
5 2
jafalical
19. 04. 2026 09.28
Grozljivo.Kaznovat in brez milosti.Javno objaviti imena teh, ki se tega izsiljevsnja posluzujejo.To je bolan clovek, vec njih, ne verjamen da en sam to pocne?Kaj takega v dansnjem casu? Kaksen nadzor, da so kasice bile ze na policah?To je iztirjeno v glavah teh takih, ki hocejo na tak nacin do denarja, od teh ki delajo posteno, marljivo,...
Odgovori
+6
6 0
Cvetka_marjetka
19. 04. 2026 09.27
Kakšen psihopat moraš bit,da daš strup v hrano za dojenčka...kam gre ta svet.Če se ti toliko zameri vodstvo ne moreš zastrupit nedolžno bitje samo zato da jim škoduješ
Odgovori
+11
12 1
kakorkoliže
19. 04. 2026 09.34
Drugje po svetu jih bombandirajo pa se žal nihče ne zgraža.
Odgovori
+2
3 1
abigail
19. 04. 2026 09.26
Ma, ne kupim nikoli več ničesar od pripravljene hrane za svojo vnukinjo!!! Psihopatski izprijenci, kaj vse si izmislijo?! Prav res, še čokoladico in bombončke bom začela sama doma delat, če ji bo kdaj kaj do njih...
Odgovori
+1
3 2
Hugh_Mungus
19. 04. 2026 09.31
Družba temelji na zaupanju. Sabotaže so mogoče na vseh področjih. Po tej logiki bi si tudi vodo morali sami črpat in jo za vsak slučaj vedno prefiltrirat in prekuhat.
Odgovori
+4
4 0
lana2013
19. 04. 2026 09.20
Pa dobro kaj je res celi svet bolan, pohlepen, nevem kaj vse.... to je hrana za male otroke, se kdo zaveda posledic, kako lahko nekdo to nardi?? Ce hoces skodovati firmj lahko na drug nacin ne pa na nacin kot je ta... to ni normalno, za takega cloveka sploh ni kazni.
Odgovori
+13
13 0
abigail
19. 04. 2026 09.28
Ma je kazen: ko in če ga najdejo, naj sam poje vse zastrupljene porcije!
Odgovori
+7
7 0
Lark
19. 04. 2026 09.32
Na takšen način so na Japonskem cca. 20 let nazaj izsiljevali prehranska podjetja. Imamo norca, ki to kopira... #Smrtna kazen
Odgovori
+3
3 0
medusa
19. 04. 2026 09.17
Če bi bila lastnik -odpokličem vse in dol zaprem.Konec izsiljevanja.
Odgovori
-5
3 8
Lion90
19. 04. 2026 09.09
Dosmrtni zapor! Oz naj bo kazen da naj ta ki je to naredil to tudi poje!
Odgovori
+15
15 0
3320.
19. 04. 2026 09.07
Če ali ko jih dobijo, najstrožjo kazen, javno, v živo, predvajat na TV
Odgovori
+18
18 0
96bimBo
19. 04. 2026 09.06
Čar surovega kapitalizma ...
Odgovori
+6
10 4
Gutenberg
19. 04. 2026 09.14
Čar wilkomen politike.
Odgovori
+10
12 2
Hugh_Mungus
19. 04. 2026 09.30
Seveda Gutenberg, domorodci nikoli ne zganjajo gospodarskega kriminala 🤡
Odgovori
-3
1 4
Gutenberg
19. 04. 2026 09.33
S prihodom velikega števila tujcev in drugih kultur, se eksponentno veča verjetnost terorizma.
Odgovori
+5
5 0
Tri pisane marjetice
19. 04. 2026 09.03
Mame, treba bo začet hrano pridelovati doma, pa z motiko švicat na njivi.
Odgovori
+13
15 2
macolagobec
19. 04. 2026 08.56
Pa saj ni nujno, da je izsiljevanje tisto glavno vodilo. Mogoče je izsiljevanje samo kamuflaža, dejansko pa to organizira in plača konkurenca.
Odgovori
+8
9 1
kladivo
19. 04. 2026 08.50
Vse razumem sa ima nekaj proti podjetju ali bi hotel samo denar.AMPAK ljudje bozji strup za podgane dajat v otrosko hrano nic krivim otrokom pa to ni normalno kdo je to naredil je samo za plinsko celico bi se nastal sam potem bojo zbrisali🤬
Odgovori
+20
21 1
3320.
19. 04. 2026 09.08
Ne zaslužijo si plinske celice, nekaj bolj bolečega in počasnega.
Odgovori
+13
13 0
Ricinus
19. 04. 2026 08.47
Upam, da storilca najdejo in mu sodijo za toliko poskusov umora, kolikor kozarčkov je zastrupil
Odgovori
+23
23 0
extradeluxe
19. 04. 2026 08.42
zelo verjetnoso zastrupljali zdravniki inženirji
Odgovori
-12
5 17
Hugh_Mungus
19. 04. 2026 08.48
Valda, oni običajno pišejo izsiljevalska pisma in zganjajo gospodarski kriminal. Trump je lepo povedal, da ima rad neumne ljudi in za evropske desničarje velja enako.
Odgovori
+13
19 6
