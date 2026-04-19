Strup za podgane v otroški kašici: proizvajalca naj bi izsiljevali

Proizvajalec otroške hrane HiPP je v petek pozno zvečer avstrijske kupce obvestil, da je lahko uživanje njihovega kozarca otroške hrane z okusom korenja in krompirja (190 gramov) potencialno smrtno nevarno, saj bi lahko bil kontaminiran z nevarno snovjo.

Potencialno sporne izdelke je mogoče prepoznati po posebni oznaki: na dnu kozarčka je nameščena bela nalepka z rdečim krogom, pokrovček pa je poškodovan oz. ni ustrezno zatesnjen.

Podjetje je že v petek umaknilo omenjene kašice iz supermarketov Spar v Avstriji, Spar pa je nato sporočil, da je iz previdnosti umaknil vse izdelke podjetja HiPP z avstrijskih polic.

Laboratorijske analize so medtem včeraj potrdile, da je kozarec otroške kašice, ki so ga zasegli v zvezni deželi Gradiščanska, vseboval strup za podgane, poroča Kronen Zeitung. Kontaminirani kozarec je policiji predal kupec, hrane pa ni zaužil nihče.

Še dva kozarca otroške kašice, ki sta bila označena z belo nalepko, so zasegli tudi na Češkem in Slovaškem. Prve analize kažejo, da sta bila oba kontaminirana z nevarno snovjo, poroča Heute.

Po navedbah Kronen Zeitung je v Avstriji primer prevzela kriminalistična policija, preiskave potekajo tudi v Nemčiji, kjer je sedež podjetja. Tja naj bi namreč prispelo izsiljevalsko pismo. Policija za zdaj še nima osumljencev, še poroča avstrijski medij.