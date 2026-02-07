Naslovnica
Tujina

Strupena jabolka v Evropi: v vzorcih zelo toksični pesticidi

Ljubljana , 07. 02. 2026 09.31 pred 1 uro 6 min branja 56

Avtor:
Anja Kralj
Škropljenje jabolk

Jabolka so najpogosteje uživano sadje v Evropi. Lokalna pridelava tega hrustljavega sadeža se je v zadnjih desetletjih okrepila, a marsikje v Evropi se pri pridelavi uporabljajo številni pesticidi. Tako marsikje uživajo jabolka, prepojena s koktajlom strupenih pesticidov, pa čeprav imamo zanje že možno manj škodljivo zamenjavo, opozarjajo v Pan Europe, kjer so objavili izsledke raziskave o pesticidih v evropskih jabolkih. Izvedli so jo v 13 državah, Slovenije ni bilo med njimi.

Konvencionalna jabolka se v povprečju škropijo s pesticidi približno 30-krat na leto, ugotavljajo v Pan Europe, nevladni organizaciji, ki deluje proti nevarnim pesticidom. Pan Europe je v 85 odstotkih jabolk, ki so jih testirali leta 2025 v 13 evropskih državah, med njimi Slovenije ni bilo, našel več ostankov pesticidov, nekatera so vsebovala sledi do sedmih kemikalij.

Skupaj s 13 partnerskimi organizacijami v 13 evropskih državah (Belgija, Hrvaška, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Španija, Švica) so analizirali ostanke pesticidov v 59 vzorcih lokalno pridelanih jabolk v Evropi. Skoraj vsi (93 %) vzorci jabolk so vsebovali vsaj en ostanek pesticida, 85 % vzorcev pa je vsebovalo več ostankov pesticidov. Nekateri vzorci so vsebovali do sedem različnih ostankov pesticidov, so glavne ugotovitve raziskave.

Jabolko
Jabolko
FOTO: Shutterstock

Avtorji poročila so zaskrbljeni zaradi ugotovitve, da so jabolka onesnažena tudi s pesticidi, ki veljajo za zelo strupene. Kategorija ostankov najbolj strupenih pesticidov EU je bila zabeležena v 71 % vzorcev. Vsi ti pesticidi že imajo manj škodljive kandidate za zamenjavo in države članice naj bi jih postopoma ukinjale že od leta 2011. A kot ponazarjajo, sta bila na jabolkah tako pogosto najdena difenokonazol in pirimikarb, ki bi morala biti prepovedana, ker že obstajajo alternative.

Prav tako so v njih našli nekatere najbolj strupene in kontroverzne evropske pesticide. Kaptan so tako odkrili v kar 61 odstotkih vzorcev jabolk. Ta široko uporabljen fungicid je razvrščen kot domnevno rakotvoren in je zelo strupen za vodne organizme. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ni ugotovila varne uporabe, a Evropska komisija ga je ponovno odobrila z nekaterimi pogoji za zmanjšanje tveganja.

Pesticid fludioksonil se nahaja v skoraj 40 % vzorcev. Kot kandidata za zamenjavo bi ga morali v Evropi postopno opustiti od leta 2011, saj ima številne razpoložljive alternative. Strupen je za jetra in ledvice ljudi, EFSA ga je leta 2024 opredelila kot endokrinega motilca, medtem ko uničuje ribe in dvoživke v vodnem okolju. Njegova razvrstitev bi morala privesti do prepovedi snovi, vendar države članice ta proces blokirajo, opozarjajo v Pan Europe.

Škropljenje jabolk
Škropljenje jabolk
FOTO: Shutterstock

Medtem pa 64 % vzorcev vsebuje vsaj en pesticid PFAS. Nevrotoksični pesticidi so bili najdeni v 36 % vzorcev. V nekaterih državah je izpostavljenost nevrotoksičnim pesticidom sistematična (ostanke teh so našli v treh od treh vzorcev na Hrvaškem), medtem ko na Danskem, v Franciji, Luksemburgu in na Nizozemskem ostankov nevrotoksičnih pesticidov niso našli.

Avtorje raziskave skrbi predvsem sinergijski učinek različnih pesticidov, ki kljub temu, da je zdravju škodljiv, zaenkrat še ni dovolj resno obravnavan, svarijo. Kot izpostavljajo tudi na NIJZ, je področje, ki je še posebej neraziskano in neznano, prav dolgotrajna sočasna izpostavljenost majhnim odmerkom različnih kemikalij. Zaradi tega je potrebna velika previdnost pri uporabi, strokovnost in osveščenost pri delu s pesticidi, omejevanje uporabe, iskanje manj strupenih pesticidov in nekemijskih zamenjav zanje, opozarjajo.

Povečana uporaba pesticidov

Podnebne spremembe vplivajo na količino škodljivcev in lahko posledično povzročijo večjo uporabo pesticidov. Obenem pa onesnaženje s pesticidi spodbuja organizme, da postanejo odpornejši na pesticide, kar vodi v začaran krog povečane uporabe pesticidov, svari Evropska agencija za okolje (EEA). Razširjena uporaba pesticidov je glavni vir onesnaženja vode, prsti in zraka, pospešuje izgubo biotske raznovrstnosti in povzroča odpornost proti škodljivcem. Izpostavljenost kemičnim pesticidom povezujejo s kroničnimi boleznimi, kot je rak, ter srčnimi, respiratornimi in nevrološkimi boleznimi, izpostavljajo v poročilu.

Na NIJZ sicer opozarjajo, da imajo lahko pesticidi akutne in kronične toksične učinke na zdravje ljudi, ki so jim izpostavljeni. Do akutne zastrupitve s pesticidi pride največkrat na delovnih mestih, npr. ko delavci uporabljajo pesticide v zaprtih prostorih in koncentracije teh snovi v zraku močno narastejo. Do kroničnih zastrupitev pride zaradi ponavljajočih se, dalj časa trajajočih izpostavljenosti ljudi manjšim koncentracijam pesticidov. Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti pride lahko do težkih toksičnih učinkov na živčevju, krvotvornih organih, ledvicah, jetrih, spolnih organih, do motenj hormonskega ravnovesja, okvar ploda med nosečnostjo, razvojnih motenj, raka.

Če na ali v živilu ugotovimo prisotnost ostankov pesticidov nad dovoljeno mejo, je treba ovrednotiti, ali tolikšna prisotnost pesticidov dejansko predstavlja tveganje za zdravje ljudi. To ovrednotimo z oceno tveganja, ki nam da zaključek, ali je tako živilo varno za uživanje. Oceno tveganja naredimo na osnovi današnjega vedenja in poznavanja učinkov teh snovi. V nobenem primeru pa ne moremo z gotovostjo zaključiti, da gre za povsem varno koncentracijo, saj možnih učinkov na zdravje ne moremo popolnoma izključiti.

V intenzivnem modernem kmetijstvu so pesticidi danes nepogrešljivi. Za sredstva, o katerih imamo še pomanjkljivo vedenje, kako učinkujejo na zdravje ljudi, živali in na okolje, velja načelo previdnosti. Po načelu previdnosti je treba uporabo teh snovi zmanjšati na najmanjšo možno mero, svarijo.

Kako se zaščititi?

Rezultati uradnega nadzora sicer, kot so zapisali na NIJZ, kažejo, da je preseganj mejne vrednosti za ostanke pesticidov v živilih in pitni vodi običajno zelo malo. Še bolj varno je, da uživamo: zelenjavo, sadje in žita, pridelana ekološko, lokalno hrano, sezonsko hrano, doma pridelano hrano. Sadje in zelenjavo pred uporabo dobro operemo, saj s tem močno zmanjšamo količino pesticidov, ki so na površini. Podoben učinek dosežemo tudi z lupljenjem, svetujejo.

Lupljenje jabolk
Lupljenje jabolk
FOTO: Shutterstock

Pesticidi zaidejo tudi v gospodinjstva

V predhodnih ugotovitvah največje študije te vrste so znanstveniki, ki so leta 2021 preučevali gospodinjski prah iz domov v 10 evropskih državah, odkrili skupaj 197 pesticidov. Več kot 40 % pesticidov, najdenih v prahu, je bilo povezanih z zelo zaskrbljujočimi učinki, vključno z rakom in motnjami hormonskega sistema pri ljudeh. Število pesticidov v vsakem domu se je gibalo med 25 in 121, ravni pesticidov pa so bile običajno višje v domovih blizu kmetijskih površin, poroča Guardian.

Pesticidi so sami po sebi škodljivi za žive organizme. Če se uporabljajo na prostem, lahko vplivajo na ekosisteme, tudi če so namenjeni izključno za boj proti določenemu škodljivcu. Če ravni pesticidov presežejo kritične mejne vrednosti, vplivajo na ekološke procese in povzročijo, da so ekosistemi manj raznoliki in odporni na motnje. Pesticidi postajajo vse učinkovitejši, kar pomeni, da imajo lahko enak negativen učinek, tudi če se uporabljajo v manjših količinah.

Škropljenje s pesticidi
Škropljenje s pesticidi
FOTO: Shutterstock

Evropski kmetijski sektor je še vedno močno odvisen od uporabe velikih količin pesticidov za ohranjanje pridelka, pri čemer je obseg prodaje pesticidov v zadnjem desetletju ostal stabilen, ugotavljajo. Od leta 2011 do 2020 je prodaja pesticidov v državah članicah EU-27 znašala približno 350.000 ton na leto, so izračunali.

Pesticidi se uporabljajo tudi v gozdarstvu, ob cestah in železnicah ter v javnih parkih, na igriščih ali vrtovih, ki jih pogosto uporablja javnost, predvsem otroci, nosečnice in starejši. To je posebej skrb vzbujajoče, saj gre za skupine, ki so še zlasti ranljive za pesticide.

Ljudje smo pesticidom tako izpostavljeni predvsem s hrano in pitno vodo, pa tudi zaradi preživljanja časa na območjih, kjer se uporabljajo pesticidi. Kmetijski delavci pa so jim izpostavljeni na delovnem mestu. Obsežna študija biomonitoringa ljudi, ki je bila izvedena med letoma 2014 in 2021 v petih evropskih državah, je odkrila vsaj dva pesticida, prisotna v telesih 84 odstotkov udeležencev raziskave. Ravni pesticidov so bile dosledno višje pri otrocih kot pri odraslih, pri čemer so bili otroci še posebej občutljivi na negativne vplive kemikalij na zdravje, so še opozorili pri EEA.

Razlagalnik

PFAS je okrajšava za per- in polfluoroalkilne snovi, ki so skupina umetnih kemikalij, znanih po svoji odpornosti proti vodi, maščobam in madežem. Zaradi teh lastnosti se uporabljajo v številnih izdelkih, od embalaže za hrano do oblačil in kozmetike. Njihova velika obstojnost v okolju in telesu pa predstavlja skrb, saj se ne razgradijo in lahko povzročajo različne zdravstvene težave, vključno z motnjami hormonskega sistema, vplivom na imunski sistem in povečanim tveganjem za nekatere vrste raka.

Sinergijski učinek pesticidov se nanaša na situacijo, ko kombinacija dveh ali več pesticidov povzroči večji škodljiv učinek, kot bi ga povzročila vsaka snov posebej. To pomeni, da se učinki seštevajo ali celo potencirajo, kar lahko privede do nepričakovanih in močnejših toksičnih učinkov na ljudi, živali in okolje, tudi če so posamezni pesticidi prisotni v nizkih koncentracijah.

Nevrotoksični pesticidi so kemične snovi, ki so posebej zasnovane za škodovanje živčnemu sistemu škodljivcev, kot so žuželke ali glodavci. Delujejo tako, da motijo pravilno delovanje živčnih celic, kar lahko povzroči paralizo ali smrt škodljivca. Problem pri teh pesticidih je, da lahko vplivajo tudi na živčni sistem ljudi in drugih ne-ciljnih organizmov, kar lahko povzroči vrsto nevroloških težav, od glavobolov in omotice do bolj resnih stanj, kot so kognitivne motnje ali razvojne težave pri otrocih.

Načelo previdnosti je pristop k upravljanju tveganj, ki se uporablja v primerih, ko obstaja znanstvena negotovost glede potencialnih škodljivih učinkov dejavnosti ali snovi na zdravje ljudi ali okolje. V primeru pesticidov to pomeni, da se, če obstaja sum o možni škodi, čeprav znanstveni dokazi niso dokončni, sprejmejo preventivni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo tveganja. To lahko vključuje omejitev uporabe, iskanje alternativ ali celo prepoved uporabe določenih snovi, dokler se njihova varnost ne dokaže.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
pesticidi jabolka

Primerjava minimalnih plač v EU, Slovenija v boljši polovici

Gledal 'hotelsko pornografijo', ko je na posnetku opazil sebe ...

KOMENTARJI56

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BBcc
07. 02. 2026 10.50
Kopujmo Slovensko. Mogoče je kdo ugotovil zakaj je dražje.
Odgovori
+0
1 1
Sandokkan
07. 02. 2026 10.49
Po podatkih Eurostat 2023 se V Sloveniji zelo sprica!!!!! Je pri vrhu!
Odgovori
-1
2 3
zmerni pesimist
07. 02. 2026 10.46
Desničarji vodijo eu kje si pa to pobral
Odgovori
+4
5 1
BBcc
07. 02. 2026 10.51
Desnica vodi Evropo katere stranke je članica SDS.
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
07. 02. 2026 10.54
Ne desni ne levi ampak Banke. Če pa se verjames v iluzijo da si racionalno bitje pa se poglej kdo onemogoca v.resnici normalni zdrav razvoj slovenije. Špegl pred sebe ,vsak od nas....
Odgovori
0 0
tron3
07. 02. 2026 10.43
Že vrabči na strehah čivkajo, da se zastrupljajo narodi po svetu po navodilih elit, politiki so pa samo izvajalci navodil, torej srž problema so izvajalci, ki za denar opravljajo ukaze nalogodajalcev in Slovenija ni nobena Izjema!!!!
Odgovori
+8
8 0
Renee Nicole Good v spomin
07. 02. 2026 10.41
če bi bilo desničarski oblasti, ki že 26 let z epp vodi eu kaj do zdravja ljudi in narave kot takšne bi vse strupe kdaj že strogo prepovedali...tako proizvodnjo teh strupov, kot prodajo...Ampak desničarjem je pomemben samo profit...In NI res , da se ne da pridelovati brez strupov ...lep dokaz so amiši v usa...da ne bomo vedno v eu ..
Odgovori
-8
1 9
Franci123
07. 02. 2026 10.40
V Sloveniji se uporablja pol manj pesticidov kot v ostali EU državah.
Odgovori
+2
3 1
3320.
07. 02. 2026 10.45
Res je
Odgovori
+1
2 1
Sandokkan
07. 02. 2026 10.48
Ni res!!!! Šlo je pri samem vrhu!!! Eurostat 2023
Odgovori
-2
1 3
čevapgpt
07. 02. 2026 10.39
in potem so domača ekološka jabka brezveze....
Odgovori
+4
4 0
3320.
07. 02. 2026 10.46
Kabka ne more bit eko če rste zunaj, chemtraili vse zase...jo.
Odgovori
+1
1 0
solo55
07. 02. 2026 10.38
Tudi v Sloveniji je isto. Čeprav ne moremo vse metati v isti koš vendar tisti, ki imajo velike proizvodnje jim je pomemben samo končni izplen dobička in ne kvaliteta, ki jo stranka zaužije. Resničen primer, ko je prijateljica vprašala znanca, ki ima večjo predelavo jabolk, če ima še kaj jabolk za prodajo. In povedal je pošteno. Rekel je, da jih je že vse prodal vendar tudi, če bi jih še imel bi ji odsvetoval kupiti njegova jabolka, ker se preveč škropljenja z pesticidi.
Odgovori
+4
4 0
optimist11
07. 02. 2026 10.34
Nič se jeziti. Za vse bolezni in umiranje je krivo cepljenje proti Covidu. Zakaj ne pišete nič o cepljenju živine proti bolezni "modri jezik" , o vsebnosti cepiv, karenčni dobi...Skratka , kot je napisal NIKI, brez kemije nam živeti ni.
Odgovori
+2
2 0
zvoneti
07. 02. 2026 10.33
Ali še kdo ne ve zakaj je toliko obolelih od raka? Kupil sem lansko leto jabolka slovenska v Hoferju, 4 mesece sem jih imel na balkonu na svetlobi, nikjer niso bila gnila, samo koža se je malo nagubala zaradi manj vlage. Nikoli ne jem lupine od nobenih kupljenih jabolk.
Odgovori
+2
2 0
Dragica Cegler
07. 02. 2026 10.31
Jank Pa preberi članek seveda ,če znaš .Vsa ta jabolka so uvožena.
Odgovori
+3
3 0
pomlad 2020
07. 02. 2026 10.30
Torej po novem velja: Eno jabolko na dan, prikliče zdravnika na plan? Sramota, poleg številnih dobro plačanih inšpekcij, da sploh pridejo izdelki polni strupov na police!
Odgovori
+3
3 0
NIKI 2
07. 02. 2026 10.28
Brez kemije nam živeti ni. Popolnoma vsi uporabljajo kemijo in nakladanje domače lokalno je čist brezpredmetno tudi EKO je zelo vprašljiv samo spomnimo se ogromnih količin medu našega EKO medarja. V analizi so bili zastopani tudi naši južni sosedi Hrvati kateri so po podatkih kar prednjačili v KEMIJI ampak to jih nič ne moti da doma reklamirajo DOMAČE LOKALNO. Pri nas pa verjetno ni nič boljše saj če kakšnega pripravka slučajno ni možno kupiti na našem tržišču je tu alternativa Hrvaška Bosna Srbija in še bi se našlo ponudnikov,verjetno tudi severno od nas da ne bo samo jug vsega kriv. Zato so potrošniki v večini že ugotovili da če se že zastrupljajo kupujejo izdelke po nizkih cenah saj tale EKO BIO je zelo vprašlljiv. Že sama logika kaže,da v primeru resnične ekološke pridelave svet ostane brez hrane.
Odgovori
+2
4 2
3320.
07. 02. 2026 10.38
Če raste pod milim nebom ne more biti bio, ni šans.
Odgovori
+1
1 0
Perrun
07. 02. 2026 10.28
ja te nasi kmetje so dokazano najvecji onesnazevalci nase zemlje, ocitno tudi nasega zdravja
Odgovori
+0
3 3
Franci123
07. 02. 2026 10.41
icek.
Odgovori
0 0
Masturbator
07. 02. 2026 10.27
Najbolj goljufajo slovenski kmetje!!! Spricajo kot nori in potem vse lepo skrijejo.
Odgovori
+0
4 4
Franci123
07. 02. 2026 10.41
icek
Odgovori
-1
0 1
3320.
07. 02. 2026 10.47
Pri nas se šprica veliko manj kot drugje.
Odgovori
+0
1 1
Dragica Cegler
07. 02. 2026 10.27
Jank Si kar ti nepismeni.Kdo pa odloča o tem,,povej pametnjakovič.Seveda pa od takšnih kot ti ne moremo pričakovati več,kot dvozložni ali največ trozložni stavek.
Odgovori
-1
1 2
jank
07. 02. 2026 10.22
Kako pesticidi v naših jabolkih? Včeraj so janšistični kmetje v Ljubljani zatrjevali, da je njihova hrana neoporečna in zdrava, ostala, zlasti iz držav Mercosurja pa strupena.
Odgovori
-2
4 6
DAEMONIUM
07. 02. 2026 10.29
najprej se končno odloči katerega spola si danes pa potem kao modruj! živeli Avseniki, živela Planica!
Odgovori
+3
4 1
Renee Nicole Good v spomin
07. 02. 2026 10.37
iz držav latinske Amerike je res zelo strupena...tam mega površine korporacije špricajo brez omejitev z vsem kar obstaja...in to bi bil ta čudoviti uvoz...To pa ne pomeni. ..da naši kmetje - sploh večji ne špricajo...prej nasprotno. ..
Odgovori
+1
1 0
3320.
07. 02. 2026 10.39
V našem sadovnjaku kjer delam špricajo 2x na leto.
Odgovori
+1
1 0
Observatore kita
07. 02. 2026 10.22
Fuu
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
07. 02. 2026 10.16
Agent Brinko In kdo je dal pooblastila EU.Strinjali so se predstavniki držav.. in kdo je naš predstavnik?Po tvoje je kriv Janša,, a ne in ne nas vrhunski menedžer.
Odgovori
-1
2 3
jank
07. 02. 2026 10.20
O, gospa nepismena!
Odgovori
-1
2 3
Malo_sutra
07. 02. 2026 10.14
Ne jem sploh, itak predrago. malo testenine, krompir, meso, burek pa sem kot nov.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
