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Strupena večerja z govejim Wellingtonom: pogojnega izpusta ne bo

Sydney, 30. 10. 2026 10.25 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
L.M.
Erin Patterson

Erin Patterson je izgubila pritožbo na obsodbo za umor treh sorodnikov, ki jim je leta 2023 postregla goveji Wellington s strupenimi gobami. Pritožbeno sodišče je obenem odločilo, da ne bo imela možnosti pogojnega izpusta.

52-letna Avstralka Erin Patterson je neuspešno izpodbijala obsodbo za umor treh družinskih članov in poskus umora četrte osebe. Pritožbeno sodišče v avstralski zvezni državi Viktorija je zavrnilo vseh sedem pritožbenih razlogov, hkrati pa ugodilo tožilstvu, ki je menilo, da je bila njena prvotna kazen preblaga, saj je dopuščala izpustitev iz zapora, poroča BBC.

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Trije sodniki so njena dejanja označili za izjemno hladnokrvna in premišljena ter poudarili, da jih je treba najostreje obsoditi. Odločili so, da zaradi izjemne teže kaznivih dejanj ni primerno določiti obdobja, po katerem bi lahko zaprosila za pogojni izpust. To pomeni, da bo Pattersonova v zaporu ostala do konca življenja.

Porota jo je lani spoznala za krivo umora tastov Dona in Gail Patterson ter Gailine sestre Heather Wilkinson. Oktobra 2023 jim je na kosilu v svojem domu na podeželju postregla posamezne porcije govejega Wellingtona, ki so vsebovale smrtno strupene zelene mušnice. Kriva je bila tudi poskusa umora Heatherinega moža Iana Wilkinsona, lokalnega pastorja, ki je prav tako zaužil zastrupljeno jed. Po več tednih v bolnišnici je preživel, vendar ima še naprej zdravstvene težave.

Grafit Erin Patterson
Grafit Erin Patterson
FOTO: Profimedia

Na kosilu bi moral biti tudi Erinin odtujeni mož Simon Patterson, a je udeležbo odpovedal v zadnjem trenutku, med drugim zato, ker je sumil, da ga je žena v preteklosti večkrat poskušala zastrupiti.

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Pattersonovo so septembra lani obsodili na dosmrtno zaporno kazen, pri čemer je sodnik določil 33-letno obdobje, preden bi lahko zaprosila za pogojni izpust. Kot razlog je navedel tudi težke razmere, s katerimi bi se lahko soočala v zaporu.

Njena obramba je nato vložila pritožbo in navedla sedem razlogov, med drugim domnevne nepravilnosti pri namestitvi porotnikov v hotelu, kjer so bivali tudi predstavniki tožilstva, ključna policijska priča in novinarji. Trdili so tudi, da so bili nekateri dokazi, predstavljeni poroti, zavajajoči oziroma škodljivi za obtoženko, medtem ko naj bi sodnik neupravičeno izključil dokaze o njenem dolgoletnem nabiranju gob, navaja BBC.

Erin Patterson
Erin Patterson
FOTO: AP

Obramba je izpodbijala tudi način zasliševanja Pattersonove, ki je po njihovem mnenju trajalo pet dni in bilo nepošteno ter pretirano, ter opozorila na nedoslednosti tožilstva glede motiva za zločin. Pritožbeni sodniki so vse očitke zavrnili.

Pattersonova ima zdaj 28 dni časa, da se odloči, ali bo poskušala doseči, da primer obravnava še avstralsko vrhovno sodišče.

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Erin Patterson goveji Wellington strupene gobe Avstralija zapor

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KOMENTARJI5

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Slash
30. 10. 2026 11.50
Uf, sem mislil, da gre za Vesno Vuk Godina...
Odgovori
+0
1 1
Apolonia1
30. 10. 2026 11.39
Kakšni komentarji spodaj
Odgovori
+2
2 0
ssecnik
30. 10. 2026 11.12
Vsaj Wellingtona so dobili.
Odgovori
-1
1 2
Antifriz
30. 10. 2026 11.07
Ni gobarjenje za vsakogar.
Odgovori
-1
1 2
MI 6
30. 10. 2026 11.06
MasterChef mojstrica
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+0
2 2
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