Strupena večerja z govejim Wellingtonom: pogojnega izpusta ne bo

52-letna Avstralka Erin Patterson je neuspešno izpodbijala obsodbo za umor treh družinskih članov in poskus umora četrte osebe. Pritožbeno sodišče v avstralski zvezni državi Viktorija je zavrnilo vseh sedem pritožbenih razlogov, hkrati pa ugodilo tožilstvu, ki je menilo, da je bila njena prvotna kazen preblaga, saj je dopuščala izpustitev iz zapora, poroča BBC.

Trije sodniki so njena dejanja označili za izjemno hladnokrvna in premišljena ter poudarili, da jih je treba najostreje obsoditi. Odločili so, da zaradi izjemne teže kaznivih dejanj ni primerno določiti obdobja, po katerem bi lahko zaprosila za pogojni izpust. To pomeni, da bo Pattersonova v zaporu ostala do konca življenja. Porota jo je lani spoznala za krivo umora tastov Dona in Gail Patterson ter Gailine sestre Heather Wilkinson. Oktobra 2023 jim je na kosilu v svojem domu na podeželju postregla posamezne porcije govejega Wellingtona, ki so vsebovale smrtno strupene zelene mušnice. Kriva je bila tudi poskusa umora Heatherinega moža Iana Wilkinsona, lokalnega pastorja, ki je prav tako zaužil zastrupljeno jed. Po več tednih v bolnišnici je preživel, vendar ima še naprej zdravstvene težave.

Grafit Erin Patterson FOTO: Profimedia

Na kosilu bi moral biti tudi Erinin odtujeni mož Simon Patterson, a je udeležbo odpovedal v zadnjem trenutku, med drugim zato, ker je sumil, da ga je žena v preteklosti večkrat poskušala zastrupiti.

Pattersonovo so septembra lani obsodili na dosmrtno zaporno kazen, pri čemer je sodnik določil 33-letno obdobje, preden bi lahko zaprosila za pogojni izpust. Kot razlog je navedel tudi težke razmere, s katerimi bi se lahko soočala v zaporu. Njena obramba je nato vložila pritožbo in navedla sedem razlogov, med drugim domnevne nepravilnosti pri namestitvi porotnikov v hotelu, kjer so bivali tudi predstavniki tožilstva, ključna policijska priča in novinarji. Trdili so tudi, da so bili nekateri dokazi, predstavljeni poroti, zavajajoči oziroma škodljivi za obtoženko, medtem ko naj bi sodnik neupravičeno izključil dokaze o njenem dolgoletnem nabiranju gob, navaja BBC.

Erin Patterson FOTO: AP