Strupene kače in pajki sprožile policijsko akcijo v nemškem Posarju

Stanovalci hiše v Landsweiler-Redenu v nemški zvezni deželi Posarje so včeraj popoldne pred stavbo opazili strupenega gada. Žival, ki se zaradi mraza ni mogla premikati, je ležala pod smetnjakom ob hiši. Kot poročajo lokalni mediji, naj bi kača pripadala enemu od stanovalcev. Ker ga sosedi že dolgo niso videli so poklicali gasilce in policijo. Ob vstopu v stanovanje jih je spreletel srh. Po tleh se je plazila še ena stupenjača, rogati gad in več pajkov.

V stanovanju so odkrili več strupenih kač in pajkov . (Slika je simbolična.)

Strokovnjaki in gasilci so med pregledom stanovanja odkrili tudi več mrtvih kač, vključno s kobro in črno mambo ter številne kačje kože. Našli so tudi več strupenih pajkov, nekateri so bili v terariju.

Ker ni bilo mogoče izključiti, da je pobegnilo še več strupenih živali, je moralo 16 stanovalcev stavbo zapustiti. "Hiša na glavni ulici je zelo vijugasta in ima tudi odprte cevi. Možno je, da so tam še druge živali," je za medije povedal župan Markus Fuchs. Nekateri so odšli k sorodnikom in znancem, ostale pa so začasno namestili v občinska stanovanja.

Pristojne službe danes nadaljujejo iskanje morebitnih pobeglih živali. Hišo so sinoči zapečatili in prelepili vse ključavnice, reže na vratih in zračnike, da morebitni še neodkriti pajki in kače ne bi mogli pobegniti. Dve preživeli kači in pajke so odpeljali v živalski vrt v Neunkirchnu. Kako je živalim uspelo pobegniti, še ni povsem jasno.

Iščejo tudi lastnika živali. Sosedi so reševalecem povedali, da je nekdanji najemnik imel več plazilcev v terarijih v svojem stanovanju in jih je najverjetnje gojil. Živali, ki so jih našli, bi lahko bile pobegle kače.