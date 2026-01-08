Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Strupene maline poslala ljubimcu, pojedla jih je njegova hčerka

London, 08. 01. 2026 11.51 pred 20 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Zulma Guzman Castro

V Londonu so prijeli kolumbijsko podjetnico, ki jo je Interpol do nedavnega iskal z rdečo tiralico. 54-letnica je obtožena, da je lanskega aprila v Kolumbiji povzročila smrt dveh mladoletnic, ki sta umrli zaradi zastrupitve z malinami, ki so vsebovale strupeni talij.

Londonska policija je Zulmo Guzman Castro prijela v ponedeljek, tri tedne po tem, ko so jo 16. decembra rešili iz ledene reke Temze, v katero je skočila. Do prijetja je bila na opazovanju v psihiatrični bolnišnici. Britanske oblasti jo bodo predvidoma v kratkem izročile Kolumbiji, čemur pa obtožena ostro nasprotuje.

54-letnica je bila na begu vse od lanskega aprila, iskal jo je tudi Interpol, poroča španska televizija Antena3. 

Kolumbijske oblasti ženski očitajo, da je na dom svojega nekdanjega ljubimca poslala paket malin, oblitih s čokolado, ki so vsebovale strupeno kovino talij. Moškemu, s katerim je imela afero, naj bi se želela maščevati, saj je prekinil njuno razmerje.

Interpolova tiralica
Interpolova tiralica
FOTO: Interpol

A malin ni pojedel on, ampak njegova 13-letna hčerka, poleg nje pa še 14-letnica in 21-letnik. Dekleti sta po štirih dneh zdravljenja umrli, hospitaliziran pa je bil tudi 21-letnik, a je preživel.

Guzman Castro naj bi nato v manj kot tednu dni zapustila Kolumbijo. Najprej je pobegnila v Argentino, nato v Brazilijo, od tam pa v Španijo in nazadnje v Veliko Britanijo.

london kolumbija

Hrvaška v primežu ekstremnega mraza, Srbija v težavah zaradi snega

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
08. 01. 2026 12.08
Bistra ni preveč
Odgovori
+1
1 0
Thor78
08. 01. 2026 12.06
Poizkus homocida, uspel ji je dvojni femecid.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
zadovoljna
Portal
Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
vizita
Portal
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
dominvrt
Portal
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445