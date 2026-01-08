Strupene maline poslala ljubimcu, pojedla jih je njegova hčerka

Londonska policija je Zulmo Guzman Castro prijela v ponedeljek, tri tedne po tem, ko so jo 16. decembra rešili iz ledene reke Temze, v katero je skočila. Do prijetja je bila na opazovanju v psihiatrični bolnišnici. Britanske oblasti jo bodo predvidoma v kratkem izročile Kolumbiji, čemur pa obtožena ostro nasprotuje.

54-letnica je bila na begu vse od lanskega aprila, iskal jo je tudi Interpol, poroča španska televizija Antena3.

Kolumbijske oblasti ženski očitajo, da je na dom svojega nekdanjega ljubimca poslala paket malin, oblitih s čokolado, ki so vsebovale strupeno kovino talij. Moškemu, s katerim je imela afero, naj bi se želela maščevati, saj je prekinil njuno razmerje.