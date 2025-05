Strupeni oblak klora ogroža na tisoče ljudi v bližini Barcelone

"Če ste na prizadetem območju, ne zapuščajte svojega doma ali delovnega mesta," je na družbenih omrežjih sporočila služba civilne zaščite. Ljudi vzdolž obale od Vilanove i la Geltru do vasi Calafell blizu Tarragone pozivajo, naj zapirajo vrata in okna.

V zgodnjih jutranjih urah je v obalnem mestu Vilanova i la Geltru, južno od Barcelone, izbruhnil požar v skladišču, kjer so skladiščili čistila za bazene, je sporočila regionalna gasilska služba.

Med 160.000 ljudmi, ki so jim naročili, naj zaprejo okna in ostanejo doma, so tudi dopustniki v petih priljubljenih mestih v bližini Barcelone.

Za zdaj poročil o žrtvah ni, pri gašenju požara pa sodeluje veliko število gasilskih enot.

Civilna zaščita pravi, da spremljajo nivoje strupenih snovi v oblaku dima, ki ga pozvroča požar.