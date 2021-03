Študent iz Ohia umrl po obredu iniciacije v bratovščino

Po poročanju ameriških medijev je bil Foltz v četrtek na zabavi, ki jo je organizirala bratovščina, kasneje pa so ga ostali člani bratovščine odpeljali domov. Bil je tako pijan, da so njegovi sostanovalci v resnih skrbeh v petek zgodaj zjutraj poklicali rešilno vozilo. Dva dni je bil v kritičnem stanju v bolnišnici, v nedeljo pa je umrl. Alto je dejal, da so njegove organe podarili "zato, da ima nekdo drug lahko priložnost za življenje".

Družinski odvetnik Sean Alto je dejal, da je smrt študenta velika tragedija. "Aktivno preiskujemo dejstva v zadevi. Zaslišali bomo priče in zbirali informacije, da bomo ugotovili, kaj točno se je zgodilo," je dejal v izjavi. "Preiskave glede krstov so zapletene in dolgotrajne, a družina Foltz bo prišla resnici do dna," je dodal.

Tovrstni krsti so v večini ameriških zveznih držav, tudi v Ohiu, nezakoniti, kaj točno se je zgodilo med zabavo, pa policija še preiskuje. Foltz je bil študent drugega letnika poslovnih ved na državni univerzi Bowling Green in novi član bratovščine Pi Kappa Alpha. Univerza je delovanje bratovščino začasno prekinila, ljudi pa opozorila, naj družbenih omrežjih ne objavljajo svojih teorij o tem, kaj se je zgodilo.

Pi Kappa Alpha: Imamo ničelno toleranco do ustrahovanja

Univerza je v soboto objavila, da je bratovščino Pi Kappa Alpha začasno "suspendirala zaradi domnevne sovražne dejavnosti" in da bo pregledala "kratko in dolgoročno prihodnost bratovščin in sestrinstev, ki delujejo v okviru njihove Univerze".

Oglasili pa so se tudi iz bratovščine Pi Kappa Alpha, od koder pravijo, da so "zgroženi in ogorčeni" ter da imajo "politiko ničelne tolerance do ustrahovanja". Po ZDA in tujini je več kot 200 podružnic bratovščine Pi Kappa Alpha, Foltz je bil del sekcije Delta Beta.

V mnogih ameriških zveznih državah so, kot že omenjeno, tovrstni krsti prepovedani, vendar se v kampusih kljub temu dogajajo. V Ohiu je tovrstni krst klasificiran kot prekršek četrte stopnje, ki se kaznuje s 30 dnevi zapora ali globo do 210 evrov.

Folz je že drugi študent, ki je v zadnjih dveh tednih umrl po zabavi ene izmed študentskih bratovščin v ZDA. 27. februarja so namreč po zabavi, ki jo je organizirala bratovščina na Univerzi Virginia Commonwealth, našli truplo 19-letnega Adama Oakesa.