Študent s pomočjo 3D-tiskalnika ustvaril protezo za psa

Štiriletna psička Sonia je kmalu po rojstvu zaradi prometne nesreče izgubila del svoje zadnje tačke. Od takrat se uči hoditi le s tremi nogami, a to vpliva na njeno držo in hojo, pojasnjuje lastnica Karolina Popecka. Toda pred Sonio je zdaj svetlejša prihodnost, saj so ji študentje poljske veterinarske fakultete ustvarili protezo. Študent Maciej Szczepanski doma izdeluje individualizirane 3D-tiskane proteze za pse, ki so v podobni stiski kot Sonia. Prepričan je, da lahko neenakomerna porazdelitev teže na tri tačke pri psu povzroči atrofijo sklepa. Kot še pojasnjuje, so njegove proteze primernejše za potrebe posameznih živali, poleg tega pa so veliko cenejše od tradicionalnih protez, ki so nameščene kirurško. Sonii so protezo že namestili, ni pa znano, koliko časa bo še trajalo, preden bo lahko spet normalno hodila, a lastnica upa, da bo to kmalu.