'Rimska' vojaka turistki v Splitu za fotografijo zaračunala 20 evrov

Ovekovečen spomin z grenkim priokusom. Po novici o incidentu z rimskima vojakoma Dioklecijanova vrata za zdaj ostajajo brez straže.

"Ta turistka se je pritožila nad brezsramnostjo pri višini plačila, da so od nje hoteli preveč denarja, češ da ljudje dajo, kolikor lahko, oni pa bi radi več, saj so študentje, ki niso plačani," je za hrvaški RTL povedala Lara Arapović Bonačić, predsednica sveta mestne četrti.

Turistka trdi, da je hotela plačati štiri evre v kovancih, študenta, preoblečena v vojaka, pa sta hotela samo bankovce, od vsakega od turistov, in celo 20 evrov. Da je šlo za nesporazum, je prepričan njun vodja, ki je obenem opozoril na kršitev.

"Ko smo ju vprašali, kolikšna je največja napitnina, ki sta jo dobila, sta rekla 10 evrov v bankovcu. Ali je gospa narobe razumela, ne vem, žal mi je za to, obenem pa oba vesta, in to je strogo pravilo kodeksa obnašanja, nikoli ne smeš zahtevati plačila," je pojasnil Ivan Vatavuk, organizator vojaške straže pri palači.

Da je to precej sivo območje, menijo Splitčani, ki sicer študentom zaslužka ne branijo."Glede na to, da se v tujini vse zaračunava, ne vidim nič spornega v tem. Turistom zaračunamo," je dejala ena od mimoidočih.

A vseeno bo straža odslej pod večjim drobnogledom. Poleg že obstoječega internega nadzora je ukrepala še hrvaška turistična skupnost.

"Starejši zaposleni, ki so sicer vse leto v gledališču, imajo to obveznost, poleg dela, da nadzorujejo in prijavijo kakršno koli obliko neprimernega ravnanja. Mi pa potem ukrepamo," je še dodal Vatavuk.

Kljub temu ni prvič, da so rimski vojaki zaračunavali turistom, razlika je le v višini zahtevanega plačila. Če so nekdaj zahtevali najprej 5, nato 10 evrov, je, kot so se pozanimali hrvaški mediji, inflacija opravila svoje tudi pred Dioklecijanovo palačo.