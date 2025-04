Študenti dekana polivali z vodo in metali jajca, policija uporabila solzivec

Dekan Patrik Drid je skupaj z več profesorji okoli 9. ure prispel pred fakulteto, a mu zbrani študenti in občani niso dovolili vstopiti v stavbo. Študenti namreč zaposlenim vstop v fakulteto blokirajo že od torka. Ko se dekanu ni uspelo prebiti v stavbo, je pozval policijo k ukrepanju.

Nasilje je izbruhnilo kmalu po posredovanju policije. Policisti so namreč skušali razgnati študente, pri tem pa so uporabili tudi pendreke in solzivec.

Sprva so se skušali prebiti v fakulteto skozi glavni vhod, ko jim to ni uspelo pa so skupaj z dekanom vstopili skozi zadnja vrata. Fakulteto so kmalu za tem zapustili. Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, so študenti dekana in policiste polivali z vodo in vanje metali jajca.