Študenti v Novem Sadu znova na ulicah: za skoraj dve uri blokirali križišče

Študentje so na ulicah drugega največjega srbskega mesta Novi Sad organizirali nov protestni shod in začasno blokirali promet. Tudi drugod po državi je znova potekala akcija "15 minut molka za 15 žrtev" nesreče v Novem Sadu, kjer je zrušenje nadstreška železniške postaje v začetku novembra zahtevalo 15 življenj.

Novosadski študentje so danes v dopoldanskem času organizirali protestni shod in nato za skoraj dve uri blokirali križišče in s tem promet v središču mesta, medtem ko je bila nedaleč stran že drugič preložena seja mestnega sveta, ki so se je želeli udeležiti, poročajo srbski mediji. Študentje so napovedali tudi, da bodo v ponedeljek pred mestno hišo znova zahtevali udeležbo na seji mestnega sveta, kar naj bi jim sicer že dvakrat zavrnili. Preden so se razšli, so se s 15-minutnim molkom poklonili 15 žrtvam zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu.

V Srbiji se tako nadaljujejo študentski protesti in zasedbe fakultet, ki potekajo vse od nesreče 1. novembra. V Beogradu se je v sredo na ulicah prav tako zbralo več sto študentov. Delo je doslej ustavilo približno 60 fakultet na univerzah v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Študentje v Srbiji oblasti na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem obtožujejo korupcije in neustreznega nadzora, ob tem pa jim sporočajo, da bodo nadaljevali aktivnosti, dokler ne bodo v celoti izpolnjene njihove zahteve. Med temi so objava celotne dokumentacije o prenovi novosadske železniške postaje, zavrnitev obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti po nesreči, vložitev kazenskih ovadb proti napadalcem na študente in profesorje ter 20-odstotno povečanje sredstev za visokošolske ustanove. Sarajevski študentje izrazili podporo kolegom iz Srbije Okoli 100 študentov se je zbralo tudi pred Filozofsko fakulteto Univerze v Sarajevu, s čimer so izrazili solidarnost in podporo študentom v Srbiji.

