Študenti: V pohanem mesu so črvi. Nadzor pokazal, da je šlo za riž

Direktor študentskega doma, kjer se nahaja restavracija, v kateri naj bi študenti na dunajskem zrezku našli črve, Mirko Bošnjak, je za Dnevnik.hr povedal, da so ob pregledu fotografij, ki so jih študenti objavili na Facebooku in drugih družbenih omrežjih, opazili, da površina dunajskega zrezka ni tipična, saj je na njej več od pet do šest milimetrov velikih belkastih tvorb, ki spominjajo na črve. "Po izrecnih navedbah vodje kuhinje, pa tudi zaposlenih, ki so opravljali predpripravo in pripravo hrane, ne gre za črve, temveč za zrna riža, ki so prišla v mešanico za paniranje, nato pa so bila ocvrta v cvrtniku," je dodal.