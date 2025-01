Študenti začeli dvodnevni 'pohod za pravičnost' iz Beograda v Novi Sad

80 kilometrov dolg pohod za pravico in izpolnitev zahtev se začenja pred beograjsko fakulteto za dramske umetnosti, kjer so neznanci 22. novembra napadli študente in profesorje, ki so se spominjali preminulih v padcu nadstreška. Študentje beograjskih fakultet bodo podprli novosadske kolege pri blokadi tamkajšnjih mostov čez Donavo.

"Novosadski študenti so nas povabili na pohod, ki je tudi znak študentske solidarnosti in podpore. Novosadski študenti pogosto prihajajo v Beograd, mi pa zdaj gremo k njim, da pokažemo, kako resni in vztrajni smo. Pripravljeni smo prehoditi dolgo pot za pravično izpolnitev naših zahtev," je za srbski medij N1 danes povedala ena od udeleženk pohoda.

V začetku tedna so protestniki za 24 ur blokirali Avtokomando, enega največjih prometnih vozlišč v Beogradu.