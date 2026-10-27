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'Študenti' zahtevajo odstop vodstva RTS, ukinitev Informerja?

Beograd, 27. 10. 2026 16.09 pred 45 minutami 2 min branja 17

Avtor:
M.V.
Protest pred srbsko javno radiotelevizijo RTS

Študentsko gibanje, ki je zmagalo na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Srbiji, je zahtevalo odstop vodstva javne radiotelevizije RTS, da bi se ta osvobodila političnih vplivov. Poraženec volitev Aleksandar Vučić pa je po vdoru protestnikov na prorežimsko televizijo Informer napovedal možnost samoorganiziranja privržencev SNS. Medtem je Neodvisno združenje novinarjev Srbije najavilo, da bo organu za elektronske medije vložilo pobudo za odvzem dovoljenja za oddajanje televiziji Informer.

Študentsko gibanje, ki je zmagalo na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Srbiji, je danes zahtevalo odstop vodstva javne radiotelevizije RTS, da bi se ta osvobodila političnih vplivov. Poraženec volitev Aleksandar Vučić pa je po vdoru protestnikov na prorežimsko televizijo Informer napovedal možnost samoorganiziranja privržencev SNS.

Študentsko gibanje je danes pozvalo RTS k takojšnjemu odstopu generalnega direktorja, njegovega namestnika in uredništva informativnega programa. Zahtevalo je tudi imenovanje začasnega vodstva, ki bi ga v dogovoru predlagali Študentska lista in reprezentativni sindikati RTS, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Študenti so v odprtem pismu vodstvu RTS, svetu regulatornega organa za elektronske medije (REM) in narodni skupščini poudarili, da imajo državljani pravico do resničnega, celovitega in nepristranskega obveščanja.

Obenem so zahtevali odgovornost institucij in osvoboditev javne radiotelevizije političnih vplivov, od REM pa neodvisno delovanje, preglednost odločanja in pojasnilo glede ukrepanja v primeru Informerja.

Pobuda za ukinitev Informerja

Neodvisno združenje novinarjev Srbije (NUNS) je medtem že napovedalo, da bo na REM danes vložilo pobudo za odvzem dovoljenja za oddajanje televizije Informer. "Pobuda je odziv na večletno in sistematično kršenje zakonodaje in programskih obveznosti, ki ga REM doslej ni sankcioniral," so ob tem sporočili.

Preberi še Prvi odziv Vučića po priznanju poraza: Imamo opravka z nevarnimi ljudmi

Tabloid Informer je znan po politični naklonjenosti Vučićevi Srbski napredni stranki (SNS) in senzacionalističnem poročanju, ki je v zadnjih letih sprožilo več polemik.

V ponedeljek je skupina protestnikov vdrla na sedež televizije tega medija v Beogradu in med oddajanjem v živo prekinila program.

Študentska lista je v odzivu na incident sporočila, da ne podpira vdorov v institucije in medije ter k njim tudi ne poziva. "Medije bomo osvobajali v skupščini, z institucionalnim bojem za svobodo in profesionalno novinarstvo," so dodali.

"Napadli so Informer TV, poskušali so požgati stavbo, skoraj so me ubili. Če ne bi bilo vsega posnetega, bi me dobesedno ubili," je na začetku dejal generalni direktor Dragan Vučićević, ki so ga morali po vdoru evakuirati iz studia. "V življenju še nisem videl tako srhljivih pogledov. Pravijo, da so študenti, jaz tam nisem videl nobenega študenta. Če ne bi bilo zapoznelega odziva policije, bi nas zažgali. V bližini stavbe smo našli avto, poln bencina."

Na dogajanje se je danes odzval tudi Vučić. Od državnih organov je zahteval, naj opravljajo svoje delo in se odzovejo na, kot se je izrazil, "primere terorja nad ljudmi". Opozoril je tudi, da se bodo morali privrženci SNS samoorganizirati, če državni organi ne bodo ukrepali.

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KOMENTARJI17

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Žmavc
27. 10. 2026 17.09
Hm... Le kaj na to porečejo naši levi sektaši? 🤔
Odgovori
0 0
cirenij
27. 10. 2026 17.08
Zdaj se bodo ukvarjali s takimi zadevami, namesto bi se lotili dela v dobrobit državljanov. Nas na kaj spomni?
Odgovori
0 0
Ici
27. 10. 2026 17.07
Študentje zahtevajo? A res? Kdo financira te študente? Kako si lahko nekdo brez dohodkov privošči dve leti pohajkovanja po ulicah? Kdo so ti študentje? Kako jim je ime?
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
27. 10. 2026 17.07
Mi ki smo pametnejsi to vidimo tisti levi pa so labilni pa verjamemjo vse kat slisijo na tv
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
27. 10. 2026 17.06
Tam so za vucica pri nas pa za goloba. Tudi pri nas menjati vse v vodstvu. Nimam nic proti placevanju prispevka ce bi bili res neutralni tako pa ko samo ena stran to pa ne!!!
Odgovori
+1
1 0
zaba67
27. 10. 2026 17.05
iz ene skrajnosti v drugo....
Odgovori
-1
0 1
DAEMONIUM
27. 10. 2026 17.01
Kdaj se bo RTV Ljubljana opravičila slovenski javnosti za laznjivo propagando?? Dobro vedo da "kad tad" pridejo na vrsto tudi ljubljanski RTV skrajni levičarji!!!
Odgovori
+2
5 3
cirenij
27. 10. 2026 17.05
Imam zelo, zelo vernega sorodnika in podpira program RTV in pravi, da je zelo kvaliteten in ga v glavnem gleda. Verjetno je še več takih, glede na izid referenduma.
Odgovori
0 0
Mukec
27. 10. 2026 16.57
Haha, to bo še burleska. Kolcalo se jim bo po Vučiču.
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+1
3 2
ptuj.si
27. 10. 2026 16.57
24sati.rs
Odgovori
+1
1 0
Ombolo1
27. 10. 2026 16.57
Ko bodo njihove inštitucije delale svoje delo brez pritiskov BIVŠE vodilne SNS, bodo hitro vzpostavili red in zagotovila za nepotvorjene novice. Baje so Bućkota (Vučića) predvajali cca 85% vseh razpoložljivih terminov. Sedaj je tega konec.
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-1
0 1
zaba67
27. 10. 2026 17.05
saj pri nas ni kaj dosti drugače...celo 24ur so bolj pluralni kakor na nacionalki...
Odgovori
0 0
ds-65
27. 10. 2026 16.57
To ni ok kaj se dogaja v Srbiji spominja na udar.
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-1
1 2
dober dan
27. 10. 2026 16.56
ko komunisti pridejo na oblast ponavadi takoj zatrejo vso opozicijo.
Odgovori
+2
3 1
bik123
27. 10. 2026 16.49
studenti zahtevajo ukinitev rts, pravilno...zanima me ali bojo nasi levaki tudi temu ploskali ali bodo tiho kot miske, kot ponavadi
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+2
6 4
St. Gallen
27. 10. 2026 16.53
Tu ne upajo
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+0
3 3
kala 09
27. 10. 2026 16.40
To kar sedaj delajo kvazi študentje,ni ok.
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+5
7 2
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