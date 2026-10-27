'Študenti' zahtevajo odstop vodstva RTS, ukinitev Informerja?

Študentsko gibanje, ki je zmagalo na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Srbiji, je danes zahtevalo odstop vodstva javne radiotelevizije RTS, da bi se ta osvobodila političnih vplivov. Poraženec volitev Aleksandar Vučić pa je po vdoru protestnikov na prorežimsko televizijo Informer napovedal možnost samoorganiziranja privržencev SNS.
Študentsko gibanje je danes pozvalo RTS k takojšnjemu odstopu generalnega direktorja, njegovega namestnika in uredništva informativnega programa. Zahtevalo je tudi imenovanje začasnega vodstva, ki bi ga v dogovoru predlagali Študentska lista in reprezentativni sindikati RTS, poroča srbska tiskovna agencija Beta.
Študenti so v odprtem pismu vodstvu RTS, svetu regulatornega organa za elektronske medije (REM) in narodni skupščini poudarili, da imajo državljani pravico do resničnega, celovitega in nepristranskega obveščanja.
Obenem so zahtevali odgovornost institucij in osvoboditev javne radiotelevizije političnih vplivov, od REM pa neodvisno delovanje, preglednost odločanja in pojasnilo glede ukrepanja v primeru Informerja.
Pobuda za ukinitev Informerja
Neodvisno združenje novinarjev Srbije (NUNS) je medtem že napovedalo, da bo na REM danes vložilo pobudo za odvzem dovoljenja za oddajanje televizije Informer. "Pobuda je odziv na večletno in sistematično kršenje zakonodaje in programskih obveznosti, ki ga REM doslej ni sankcioniral," so ob tem sporočili.
Tabloid Informer je znan po politični naklonjenosti Vučićevi Srbski napredni stranki (SNS) in senzacionalističnem poročanju, ki je v zadnjih letih sprožilo več polemik.
V ponedeljek je skupina protestnikov vdrla na sedež televizije tega medija v Beogradu in med oddajanjem v živo prekinila program.
Študentska lista je v odzivu na incident sporočila, da ne podpira vdorov v institucije in medije ter k njim tudi ne poziva. "Medije bomo osvobajali v skupščini, z institucionalnim bojem za svobodo in profesionalno novinarstvo," so dodali.
"Napadli so Informer TV, poskušali so požgati stavbo, skoraj so me ubili. Če ne bi bilo vsega posnetega, bi me dobesedno ubili," je na začetku dejal generalni direktor Dragan Vučićević, ki so ga morali po vdoru evakuirati iz studia. "V življenju še nisem videl tako srhljivih pogledov. Pravijo, da so študenti, jaz tam nisem videl nobenega študenta. Če ne bi bilo zapoznelega odziva policije, bi nas zažgali. V bližini stavbe smo našli avto, poln bencina."
Na dogajanje se je danes odzval tudi Vučić. Od državnih organov je zahteval, naj opravljajo svoje delo in se odzovejo na, kot se je izrazil, "primere terorja nad ljudmi". Opozoril je tudi, da se bodo morali privrženci SNS samoorganizirati, če državni organi ne bodo ukrepali.
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