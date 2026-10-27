'Študenti' zahtevajo odstop vodstva RTS, ukinitev Informerja?

Študentsko gibanje, ki je zmagalo na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Srbiji, je danes zahtevalo odstop vodstva javne radiotelevizije RTS, da bi se ta osvobodila političnih vplivov. Poraženec volitev Aleksandar Vučić pa je po vdoru protestnikov na prorežimsko televizijo Informer napovedal možnost samoorganiziranja privržencev SNS. Študentsko gibanje je danes pozvalo RTS k takojšnjemu odstopu generalnega direktorja, njegovega namestnika in uredništva informativnega programa. Zahtevalo je tudi imenovanje začasnega vodstva, ki bi ga v dogovoru predlagali Študentska lista in reprezentativni sindikati RTS, poroča srbska tiskovna agencija Beta. Študenti so v odprtem pismu vodstvu RTS, svetu regulatornega organa za elektronske medije (REM) in narodni skupščini poudarili, da imajo državljani pravico do resničnega, celovitega in nepristranskega obveščanja. Obenem so zahtevali odgovornost institucij in osvoboditev javne radiotelevizije političnih vplivov, od REM pa neodvisno delovanje, preglednost odločanja in pojasnilo glede ukrepanja v primeru Informerja.

Pobuda za ukinitev Informerja

Neodvisno združenje novinarjev Srbije (NUNS) je medtem že napovedalo, da bo na REM danes vložilo pobudo za odvzem dovoljenja za oddajanje televizije Informer. "Pobuda je odziv na večletno in sistematično kršenje zakonodaje in programskih obveznosti, ki ga REM doslej ni sankcioniral," so ob tem sporočili.