Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Študenti zavrnili Vučića, pozivajo k volitvam

Beograd, 23. 08. 2025 16.13 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
19

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek študente, ki zadnjih devet mesecev vodijo protivladno ulično gibanje, pozval k soočenju mnenj "na vseh televizijah in portalih". Iz decentraliziranega gibanja so njegov predlog zavrnili in mu sporočili, naj izpolni eno izmed njihovih zahtev ter skliče predčasne volitve.

Aleksandar Vučić je poziv podal po dveh tednih okrepljenih demonstracij, ki jih je zaznamovalo nasilje. Med drugim so protestniki v tem času uničili tudi prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) v Beogradu. Shode so organizirali tudi podporniki SNS.

Iz več delov decentraliziranega gibanja je že v petek sledil negativni odziv na predsednikov predlog, naj protestniki izberejo nekaj svojih predstavnikov, s katerimi se bo Vučić neposredno soočil.

Študenti so pri tem po poročanju srbskih medijev izpostavili žaljivke, ki so jih proti njim izrekli predstavniki oblasti. Kot so zapisali študenti beograjske filozofske fakultete, bodo o vizijah za prihodnost razpravljali med predvolilno kampanjo.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić FOTO: Profimedia

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.

študenti protesti srbija vučić
Naslednji članek

Zaplesala na drogu z državno zastavo in užalila Turke

Naslednji članek

Gasilec četrta žrtev požarov na Portugalskem

SORODNI ČLANKI

Med aretiranimi v Srbiji tudi slovenski državljan

Brnabićeva nad izjave komisarke Kos: Molk bi bila boljša izbira

V protestnike poletel ognjemet: 'Vlada je želela sprožiti državljansko vojno'

Vučić pomilostil žensko, ki je zapeljala v skupino protestnikov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
G. Papež
23. 08. 2025 17.06
+1
Če študentje pridno študirali ne bi imeli časa za neumnosti. Študijske obveznosti je treba povsod zaostriti, da se pravočasno loči zrnje od plevela.
ODGOVORI
2 1
alko10000
23. 08. 2025 17.09
Zgleda so ga pri tebi precej polomili.....
ODGOVORI
0 0
iziizi
23. 08. 2025 16.57
-2
TOOOO KDAJ GREMO NA VOLITVE
ODGOVORI
1 3
Mclaren
23. 08. 2025 16.48
-1
Nima jajc tale vucic
ODGOVORI
3 4
iziizi
23. 08. 2025 16.48
-4
TOOOOOO ĆIMPREJ
ODGOVORI
0 4
Pamir
23. 08. 2025 16.37
+0
V Sloveniji je še huje,poraženci na volitvah janšiti divjaki pozivajo k likvidaciji premierja Slovenije.
ODGOVORI
10 10
Morgoth
23. 08. 2025 16.41
+0
Ok, kletar...
ODGOVORI
5 5
Pamir
23. 08. 2025 16.42
+0
Ne jaz nisem med med njimi janšiti kletarji.
ODGOVORI
4 4
Lenart Čaubi
23. 08. 2025 16.42
+2
Samir vsemogočni vse vidi pride cica na voziček.
ODGOVORI
3 1
Diego14
23. 08. 2025 16.29
+7
Zgroženost našega predsednika se ne sme komentirat?
ODGOVORI
8 1
amabO
23. 08. 2025 16.36
-2
Kmalu bo odletel tako kot Vučić.
ODGOVORI
4 6
opičnjak opazkar
23. 08. 2025 16.27
+0
vse tele nacionalistične primitivce tipa HDZ, SNS in SDS...tudi bosanskega...to bi vse moral spucat pa lepo na deponijo potem bi pa tud ljudje zadihali
ODGOVORI
7 7
traparija
23. 08. 2025 16.34
+2
de ?
ODGOVORI
4 2
Bolfenk2
23. 08. 2025 16.20
+0
To niso nobeni študenti ampak dobro plačani agenti zahoda. Pravi študenti sedijo za mizo in študirajo. Ne pa razgrajajo po ulicah.
ODGOVORI
11 11
bandit1
23. 08. 2025 16.24
+8
Večni študenti, vse zastojn. Poznam take tudi pri nas.
ODGOVORI
10 2
opičnjak opazkar
23. 08. 2025 16.29
-2
teb pa ni pomoči, skoz isto trobiš. Študentarija če vztraja že 1 let, potem mora bit nekaj narobe z SNS, ane....
ODGOVORI
4 6
undisputed
23. 08. 2025 16.29
+3
hahahahahahahahaha ta zgodba se ponavlja ze 40 let v Srbiji!!!! Najdes zunanjenga sovraznika, pa 40 let ne odkrijes kdo je to, uporabljas metode nacisticne nemčije, Gebelsa ce smo specificni, ponavljas laz 100x da postane resnica!!! Najdes politika, ki ga s celo politicno masinerijo povzdignes v boga, ustvaris kult licnosti, resitelja naroda. Kako pa potekajo ta izplacila zahoda??? v vseh teh desetletjih, kaj varnostne sluzbe Srbije tega niso sposobne odkrit ali kaj? kaksne varnostne sluzbe pa so to, skavti? Dejstvo je, da je Vucic podprt s strani zahoda, da unicuje svoj lastni narod, Vucic je ened zadnjih svetovnih diktatorjev, ki se mu priblizuje konec!!! Mladosti se ne da zaustaviti niti je nebo mogel! Njegov padec je neizbezen, kot so ze stari rimljani dejali, bolj ko se priblizuje konec rezima bolj nori so zakoni in ukrepi vladajocih!!!
ODGOVORI
6 3
Uporabnik1932330
23. 08. 2025 16.20
+3
PUMPAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
7 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110