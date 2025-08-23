Študenti zavrnili Vučića, pozivajo k volitvam

Aleksandar Vučić je poziv podal po dveh tednih okrepljenih demonstracij, ki jih je zaznamovalo nasilje. Med drugim so protestniki v tem času uničili tudi prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) v Beogradu. Shode so organizirali tudi podporniki SNS.

Iz več delov decentraliziranega gibanja je že v petek sledil negativni odziv na predsednikov predlog, naj protestniki izberejo nekaj svojih predstavnikov, s katerimi se bo Vučić neposredno soočil.

Študenti so pri tem po poročanju srbskih medijev izpostavili žaljivke, ki so jih proti njim izrekli predstavniki oblasti. Kot so zapisali študenti beograjske filozofske fakultete, bodo o vizijah za prihodnost razpravljali med predvolilno kampanjo.