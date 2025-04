Študentje medicine naj bi razvrščali kolegice: 'Primerna/neprimerna za posilstvo'

OGLAS

"Hči mi je poslala povezavo do objave na Redditu, v kateri je omenjen obstoj skupine, za katero vsi vedo, a nihče ne govori," je za Net.hr povedal zaskrbljeni oče študentke reške medicinske fakultete. Na aplikaciji za pošiljanje sporočil WhatsApp naj bi študentje medicine ustvarili skupino, v kateri naj bi ocenjevali študentke in jih razvrščali v kategorije. "Kategorije pa so govorile o tem, ali je določeno dekle primerno za posilstvo ali ne," je za hrvaški portal povedal oče ene od študentk. Hči mu je dejala, da za skupino že nekaj časa "vedo vsi", a da je bila objava na Redditu prva javna objava o njej. "Zato se je tudi odločila, da mi povezavo pošlje," je povedal sogovornik hrvaškega portala.

Posilstvo FOTO: Shutterstock icon-expand

V zapisu je uporabnica zapisala, da je slišala za skupino študentov prvega letnika medicine, "v kateri študentke in verjetno tudi druge naključne ženske razvrščajo v kategorije – primerna za posilstvo/neprimerna/primerna, a pod vplivom alkohola/drog". Dekleta, ki so za to izvedela in bila kategorizirana, primera niso prijavila niti policiji niti univerzi. Uporabnica je ob tem vprašala tudi, kako je mogoče, "da bodoči zdravniki, ljudje, v katerih rokah bodo naša življenja, počnejo kaj takšnega".

Obstoj skupine potrdili tudi drugi

Na Redditu so se za tem oglasili tudi drugi uporabniki, ki so obstoj skupine potrdili. "Potrjujem, prišlo je tudi do višjih letnikov," je zapisal eden od uporabnikov, ki je sporočil, da gre za medicinsko fakulteto v Reki. "Ne vem, zakaj ne prijavijo. Če bi se to zgodilo v našem letniku, bi šli naravnost k dekanu. Ekipi prvega letnika, kolikor slišim, pa se zdi vse skupaj predvsem smešno," je dodal. Vesel je sicer, da je novica prišla v javnost: "Več ko se o tem govori, prej se bo katera od žrtev opogumila. Morda že na naslednjem študentskem zboru."

Tudi drugi je zapisal, da je zgodba resnična, a da se doslej ni naredilo še nič. "Študentje so se dekletom/žrtvam le opravičili, a šele ko so same zahtevale opravičilo. Grozno je, a kapo dol žrtvam," je dejal. Ob tem se zgroženo sprašuje, česa vsega bodo ti študentje sposobni čez 10 ali 20 let, če so že pri 18 letih takšni. "Za to sem slišala od prijateljice, ki je bila uvrščena v kategorijo – primerna za posilstvo, a le pod vplivom alkohola/drog. Dekle si zdaj sploh ne upa zapustiti stanovanja, ob vikendih ne hodi ven in se izogiba moškim," je komentirala še ena.

Policija poziva: Posredujte nam informacije