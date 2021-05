Študentka prejela šest odmerkov cepiva proti covidu-19

Po poročanju italijanskih medijev se mlada ženska zdaj dobro počuti, potem ko so jo po nedeljskem 'supercepljenju' hidrirali in ji pomagali s paracetamolom.

V raziskavah so doslej preučevali vbrizganje največ štirih odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech naenkrat.

Za napako je odgovorna medicinska sestra, ki je študentki namesto enega odmerka vbrizgala kar vso vsebino viale, v kateri je šest odmerkov. Z incidentom so že seznanili italijanskega regulatorja za zdravila.

O podobnih napakah so doslej že poročali iz ZDA, Avstralije, Nemčije in Izraela, medtem ko so v raziskavah doslej preučevali le vbrizganje največ štirih odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech naenkrat.