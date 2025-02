Peš do Kragujevca: podprla jih je študentka Sonja, ki jo je zbil avtomobil

Danes pa je Sonja prišla podpret in pospremit kolege iz Niša, študente, ki bodo pešačili vse do Kragujevca, kjer bo v soboto vnovičen protest. Izkazala jim je podporo in se z njimi nekaj časa družila, nato pa so pot nadaljevali, poroča glassrpske.com. Študentom, ki zahtevajo odgovornost oblasti in pravico za žrtve novembrske tragične nesreče v Novem Sadu, se vsak dan pridružujejo novi in novi protestniki. Na ulicah so tudi upokojenci, kmetje, zdravniki, vojni veterani, učitelji, profesorji ...