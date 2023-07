V kampusu študentskega naselja Univerze v Koloradu se je poleg samih študentov sprehajala tudi mlajša zverinica. Medved se je namreč odločil sprehoditi, nato pa splezal na drevo in opazoval radovedne študente. A zaspal je šele, ko so na prizorišče pridrveli policisti, ki so morali medveda začasno uspavati, preden so ga odpeljali na varno, v zanj primernejše in mirnejše okolje.