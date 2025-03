Študentska blokada: Beograd brez tramvajev in 16 avtobusnih linij

Študentje, ki blokirajo Fakulteto za matematiko Univerze v Beogradu, so sporočili, da je bilo sinoči ob 3. uri zjutraj blokirano parkirišče Mestnega prometnega podjetja (GSP) v Novem Beogradu. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, bo blokada trajala do nadaljnjega.

Tudi študentje, ki blokirajo beograjsko fakulteto za kmetijstvo, so po poročanju portala Danas na Instagramu pozvali državljane, naj se jim pridružijo v blokadi. "Zbiramo se v podporo pedagogom in njihovemu boju za boljše pogoje dela. Pridružite se nam," so sporočili.