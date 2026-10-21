Študentska lista po anketah v tesni prednosti pred Vučićevo

Na parlamentarnih volitvah 25. oktobra bi študentsko listo podprlo 44,5 odstotka opredeljenih volivcev, ki bi se udeležili volitev, listo Aleksandar Vučić - Združena Srbija pa 42,7 odstotka, je pokazala raziskava neodvisne beograjske organizacije Nova srbska politična misel (NSPM), ki jo povzema srbska tiskovna agencija Beta.
Preostale liste, ki bodo sodelovale na volitvah, bi glede na rezultate ankete ostale pod volilnim pragom.
Dodatnih 2,7 odstotka vprašanih je izrazilo nasprotovanje sedanji oblasti, vendar niso vedeli, za koga bi glasovali. Skupno 18,3 odstotka anketiranih pa se ni opredelilo glede svoje volilne izbire, zato jih niso vključili v navedene deleže podpore posameznim listam.
Raziskava, ki jo je NSPM izvedla med 25. septembrom in 5. oktobrom na reprezentativnem vzorcu 1050 vprašanih, je pokazala tudi visoko pripravljenost na volilno udeležbo. Kar 79,8 odstotka vprašanih je odgovorilo, da se bodo volitev zagotovo udeležili, del preostalih pa še okleva ali se volitev ne namerava udeležiti.
Aleksandar Vučić je v torek za srbsko televizijo Informer izjavil, da podpora njegovi listi narašča in da se je prednost študentske liste zmanjšala na 1,5 odstotne točke. "Napredovali smo. Njihova prednost je bila celo več kot 20 odstotkov," je izjavil. Zatrdil je tudi, da bo ob morebitnem porazu čestital zmagovalcem.
Predčasne parlamentarne volitve so zahtevali študenti, ki so tudi na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Ti so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi.
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