Študentska lista po anketah v tesni prednosti pred Vučićevo

Na parlamentarnih volitvah 25. oktobra bi študentsko listo podprlo 44,5 odstotka opredeljenih volivcev, ki bi se udeležili volitev, listo Aleksandar Vučić - Združena Srbija pa 42,7 odstotka, je pokazala raziskava neodvisne beograjske organizacije Nova srbska politična misel (NSPM), ki jo povzema srbska tiskovna agencija Beta.

Preostale liste, ki bodo sodelovale na volitvah, bi glede na rezultate ankete ostale pod volilnim pragom.

Dodatnih 2,7 odstotka vprašanih je izrazilo nasprotovanje sedanji oblasti, vendar niso vedeli, za koga bi glasovali. Skupno 18,3 odstotka anketiranih pa se ni opredelilo glede svoje volilne izbire, zato jih niso vključili v navedene deleže podpore posameznim listam.