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Študentska lista zahteva odstop vodilnih v policiji in drugih institucijah

Beograd, 29. 10. 2026 15.19 pred 48 minutami 3 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Predvolilni shod Študentske liste

Študentska lista, ki je zmagala na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji, je zahtevala odstope vodilnih v policiji, obveščevalnih službah, tožilstvih in drugih državnih institucijah. Zahtevala je tudi preiskave domnevnih zlorab javnega denarja in zaposlene pozvala, naj v prehodnem obdobju preprečijo uničevanje dokumentacije.

Predstavniki Študentske liste so na prvi novinarski konferenci po volilni zmagi v Beogradu zahtevali razrešitev policistov, ki so po njihovih navedbah kršili zakon, ter odstop direktorja policije Dragana Vasiljevića, poroča portal N1 Srbija.

Zahtevali so tudi odstop direktorja varnostno-obveščevalne agencije Bia Vladimirja Orlića, direktorja vojaške varnostne agencije VBA Đura Jovanića in predsednika ustavnega sodišča Vladana Petrova. Očitali so jim politično pristranskost oziroma zlorabo položaja v korist dosedanje oblasti Srbske napredne stranke (SNS).

Od pristojnih tožilstev so zahtevali obravnavo oz. nadaljevanje preiskav več odmevnih primerov, med drugim padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu in umora kosovskega srbskega politika Oliverja Ivanovića.

Zahtevali so tudi preverjanje denarnih tokov pri velikih državnih projektih, med drugim pri pripravah na svetovno razstavo Expo, projektu Beograd na vodi in porabi javnega denarja med pandemijo covida-19. Napovedali so še pregled vseh pogodb in javnih naročil.

Expo 2027 v Beogradu
Expo 2027 v Beogradu
FOTO: Profimedia

Študentska lista je zahtevala tudi odstope vodilnih na srbski javni radioteleviziji RTS in razrešitev direktorja Telekoma Srbija Vladimirja Lučića.

"Zahtevali smo odstop (direktorice RTS) Manje Grčić in odgovorne urednice informativnega programa Bojane Mlađenović. Ti zahtevi sta bili izpolnjeni, še vedno pa zahtevamo odstop namestnika generalnega direktorja Dejana Jovanovića," je dejala kandidatka Študentske liste Mirjana Nikolić.

Obenem je zahtevala razrešitev Lučića in vseh, ki so po njenih besedah odgovorni za politično zlorabo Telekoma in neracionalno porabo njegovih sredstev. "Telekom je distributer in ne sme biti glavni urednik Srbije, tako kot noben drug operater," je poudarila.

Predstavniki študentov so zaposlene v državnih institucijah in javnih podjetjih pozvali, naj v obdobju do oblikovanja nove oblasti preprečijo uničevanje dokumentacije in dokazov ter prijavijo morebitne zlorabe. V ta namen so vzpostavili poseben elektronski naslov za prijave žvižgačev.

Slavje v Beogradu dan po zmagi Študentske liste na volitvah
Slavje v Beogradu dan po zmagi Študentske liste na volitvah
FOTO: AP

"Študentska lista ni prišla, da bi se maščevala, temveč da bi institucije vrnila državljanom," je poudaril študent Filip Ubović. Dodal je, da zahtevajo zakonitost, strokovnost in odgovornost, ne pa politične poslušnosti.

Študentska lista je republiško volilno komisijo (RIK) danes tudi pozvala, naj čim prej razglasi končne izide parlamentarnih volitev in tako omogoči konstituiranje novega parlamenta.

Končni uradni izidi bodo predvidoma znani novembra, saj je RIK odločila, da bodo v nedeljo ponovili volitve na 53 voliščih. Na 31 voliščih po navedbah komisije ni bilo mogoče ugotoviti izidov glasovanja, na 22 pa so glasovanje razveljavili. Za ponovljene volitve bodo natisnili 24.438 glasovnic. Ponovljeno glasovanje sicer ne more več spremeniti zmagovalca volitev.

Po neuradnih izidih je Študentska lista osvojila 53,04 odstotka glasov, lista Združena Srbija nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića pa 38,97 odstotka. Poleg teh dveh list naj bi se v parlament uvrstile le še stranke narodnih manjšin.

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Študentska lista Srbija volitve policija odstopi

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
miabi
29. 10. 2026 16.08
Bravo, Brez čistke ni nič narejeno.
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
29. 10. 2026 15.58
Takšen revanšizem se lahko slabo konča. Tudi če imajo zmagovalci na voljo zamenjave, morajo izvesti primopredaje z ljudmi, ki se na določene posle spoznajo. Gotovo so na višjih položajih tudi osebe, ki so strokovnjaki na svojem področju, zato zamenjave "ad hoc" niso vedno dobre.
Odgovori
+1
1 0
chronic
29. 10. 2026 15.26
Nič novega. Odstaviti stare, nastaviti nove, da bodo lahko njihovi polnili žepe.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
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