Študentska lista zahteva odstop vodilnih v policiji in drugih institucijah

Predstavniki Študentske liste so na prvi novinarski konferenci po volilni zmagi v Beogradu zahtevali razrešitev policistov, ki so po njihovih navedbah kršili zakon, ter odstop direktorja policije Dragana Vasiljevića, poroča portal N1 Srbija. Zahtevali so tudi odstop direktorja varnostno-obveščevalne agencije Bia Vladimirja Orlića, direktorja vojaške varnostne agencije VBA Đura Jovanića in predsednika ustavnega sodišča Vladana Petrova. Očitali so jim politično pristranskost oziroma zlorabo položaja v korist dosedanje oblasti Srbske napredne stranke (SNS). Od pristojnih tožilstev so zahtevali obravnavo oz. nadaljevanje preiskav več odmevnih primerov, med drugim padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu in umora kosovskega srbskega politika Oliverja Ivanovića. Zahtevali so tudi preverjanje denarnih tokov pri velikih državnih projektih, med drugim pri pripravah na svetovno razstavo Expo, projektu Beograd na vodi in porabi javnega denarja med pandemijo covida-19. Napovedali so še pregled vseh pogodb in javnih naročil.

Expo 2027 v Beogradu FOTO: Profimedia

Študentska lista je zahtevala tudi odstope vodilnih na srbski javni radioteleviziji RTS in razrešitev direktorja Telekoma Srbija Vladimirja Lučića. "Zahtevali smo odstop (direktorice RTS) Manje Grčić in odgovorne urednice informativnega programa Bojane Mlađenović. Ti zahtevi sta bili izpolnjeni, še vedno pa zahtevamo odstop namestnika generalnega direktorja Dejana Jovanovića," je dejala kandidatka Študentske liste Mirjana Nikolić. Obenem je zahtevala razrešitev Lučića in vseh, ki so po njenih besedah odgovorni za politično zlorabo Telekoma in neracionalno porabo njegovih sredstev. "Telekom je distributer in ne sme biti glavni urednik Srbije, tako kot noben drug operater," je poudarila. Predstavniki študentov so zaposlene v državnih institucijah in javnih podjetjih pozvali, naj v obdobju do oblikovanja nove oblasti preprečijo uničevanje dokumentacije in dokazov ter prijavijo morebitne zlorabe. V ta namen so vzpostavili poseben elektronski naslov za prijave žvižgačev.

Slavje v Beogradu dan po zmagi Študentske liste na volitvah FOTO: AP