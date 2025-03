Študentu grozi deportacija zaradi propalestinskih protestov na univerzi Columbia

"Državni sekretar ima pravico preklica zelene karte ali vize za posameznike, ki služijo interesom, sovražnim do ameriške zunanje politike ali nacionalne varnosti. Halil je bil deležen privilegija, da študira na eni od naših najboljših univerz, kar je izkoristil za to, da se postavi na stran teroristov," je v torek dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Teh navedb sicer ni podkrepila z dokazi.

Halilova obramba je obtožbe v celoti zavrnila in ocenila, da gre za kršitev pravice do svobode govora, poročajo ameriški mediji.

Mahmuda Halila so v soboto na njegovem domu aretirali agenti imigracijske in carinske službe (ICE). Predstavniki urada za domovinsko varnost in predsednik Donald Trump so nakazali, da je aretacija neposredno povezana z njegovo vidno vlogo v protestih, ki so potekali lansko pomlad na univerzi Columbia v New Yorku.

Trump se je že v ponedeljek zavzel za njegovo deportacijo in zagrozil, da je to "prva aretacija od mnogih, ki še pridejo". Protestnikom, ki so lani med drugim zavzeli fakulteto in zahtevali prekinitev ognja v Gazi ter nasprotovali izraelskim napadom v palestinski enklavi, Trump očita antisemitizem. V objavi na družbenih medijih je Trump dejal, da si njegova administracija prizadeva za deportacijo "terorističnih simpatizerjev iz države, da se nikoli več ne bi vrnili".

Halil je v ZDA od leta 2022, ko je prejel študentsko vizo. Rojen je v Siriji in je palestinskega rodu. Pred dvema letoma se je poročil z ameriško državljanko, ki je v osmem mesecu nosečnosti. Nedavno je diplomiral in ima dovoljenje za delo in bivanje v ZDA oziroma t. i. zeleno karto.

"Preklicali bomo vizume in/ali zelene karte podpornikov Hamasa v Ameriki, da jih bo mogoče deportirati," je ameriški državni sekretar Marco Rubio aretacijo Halila komentiral na omrežju X.

Skupine za človekove pravice so nad aretacijo Halila ogorčene. Ta naj bi potekala na zelo dramatičen način na njegovem domu. Agenti, pristojni za priseljevanje, pa so med aretacijo grozili tudi njegovi visoko noseči ženi, pravi Halilova odvetnica Amy Greer.

Halil se trenutno nahaja v centru za pridržanje v zvezni državi Louisiana.

V New Yorku potekajo številni protesti zaradi aretacije aktivista. Po sicer mirnem protestnem shodu v parku Washington Square se je v torek nekaj protestnikov spopadlo s policijo v soseski Lower Manhattan, ko so hodili proti Mestni hiši.