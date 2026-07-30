Študentu, ki je polizal slamico in jo vrnil v avtomat, izrekli denarno kazen

Incident se je zgodil 12. marca v nakupovalnem središču v Singapurju.

19-letni Francoz Didier Gaspard Owen Maximilien, ki študira v Singapurju, je na svojem profilu na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem slamico, ki jo je obliznil, vstavlja nazaj v dozirnik na avtomatu za pomarančni sok.

Posnetek, ki ga je opremil z napisom "mesto ni varno", se je hitro razširil po spletu, številni uporabniki pa so se nanj odzvali z zgražanjem. Negativni odzivi so privedli do njegove aretacije v Singapurju, ki slovi po tem, da ne tolerira slabega vedenja.

Zaradi motenja javnega reda in miru je Maximilienu grozila denarna kazen in celo do tri mesece zapora, za povzročitev materialne škode pa do dve leti zapora.