Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Študentu, ki je polizal slamico in jo vrnil v avtomat, izrekli denarno kazen

Singapur, 30. 07. 2026 08.16 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
U.Z.
Didier Gaspard Owen Maximilien

Sodišče v Singapurju je francoskemu študentu, ki je polizal slamico in jo vrnil v avtomat, posnetek pa objavil na družbenih omrežjih, naložilo globo v višini 600 singapurskih dolarjev (dobrih 400 evrov). 19-letnik, ki je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru, je sicer krivdo priznal in dejanje obžaloval.

Incident se je zgodil 12. marca v nakupovalnem središču v Singapurju.

19-letni Francoz Didier Gaspard Owen Maximilien, ki študira v Singapurju, je na svojem profilu na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem slamico, ki jo je obliznil, vstavlja nazaj v dozirnik na avtomatu za pomarančni sok.

Posnetek, ki ga je opremil z napisom "mesto ni varno", se je hitro razširil po spletu, številni uporabniki pa so se nanj odzvali z zgražanjem. Negativni odzivi so privedli do njegove aretacije v Singapurju, ki slovi po tem, da ne tolerira slabega vedenja.

Zaradi motenja javnega reda in miru je Maximilienu grozila denarna kazen in celo do tri mesece zapora, za povzročitev materialne škode pa do dve leti zapora.

Preberi še Polizal je slamico iz prodajnega avtomata in jo vrnil, grozi mu zapor

Kot je tožilstvo zapisalo v obtožnici, je Maximilien "videoposnetek naložil na Instagram, saj je vedel, da bo verjetno povzročil razburjenje javnosti ter izgubo ali škodo podjetju".

Njegov odvetnik je za The Straits Times povedal, da je Maximilienu "resnično žal, ker je povzročil vse te težave, in se zaveda, da se je tisto, kar se mu je takrat zdelo igrivo, izkazalo za nekaj zelo resnega".

No, v zapor mu ne bo treba, je pa sodišče v Singapurju študentu naložilo globo v višini 600 singapurskih dolarjev (dobrih 400 evrov), poroča BBC.

Prodajni avtomati iJooz, ki ponujajo sveže iztisnjen pomarančni sok po ceni dva singapurska dolarja na kozarec, so v Singapurju sicer pogost prizor v nakupovalnih središčih, na železniških postajah in v stanovanjskih soseskah. Iz podjetja iJooz so sporočili, da so po incidentu zamenjali vseh 500 slamic v dozirniku.

slamica francoski študent kazen singapur avtomat Didier Gaspard Owen Maximilien

Župan predlaga islamski verski pouk v šolah

Dve nesreči z e-skiroji, dve življenji ogroženi

24ur.com Polizal slamico in jo vrnil v avtomat, zdaj mu grozi zapor
24ur.com Osumljenca grozila mladoletniku in ga izsiljevala za denar
24ur.com Nekdanji francoski reprezentant spoznan za krivega spolnega napada
24ur.com Alžircu za spolni napad na mladoletnika zapor in izgon iz države
Moskisvet.com Priznal je krivdo, zdaj mora plačati kazen
24ur.com Žrtev izsiljeval z golimi posnetki iz videoklica
24ur.com Neuspešna resocializacija: po izpustitvi iz zapora serijski pedofil znova napadel
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tincoop
30. 07. 2026 09.29
Kazen bi bila da v gostilni cel dan liže že uporabljene sladice. Kaj je bogatuncku teh par evrov...
Odgovori
0 0
HardKore
30. 07. 2026 08.52
Jaz bi ga dal vzgojno za en teden za rešetke, v največjo luknjo kar imajo...
Odgovori
+6
6 0
Truth
30. 07. 2026 08.41
Takega bi v kak fajni higenični zapor dal za par mescu..
Odgovori
+8
8 0
Victoria13
30. 07. 2026 08.37
Premila kazen za tako nagnusno dejanje, potem se pa še hvali po internetu....bolano!!!!
Odgovori
+14
14 0
bibaleze
Portal
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile
Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile
vizita
Portal
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico, pripravljeno na žaru
Presenetite goste piknika s hitro sladico, pripravljeno na žaru
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820