Študentu, ki je polizal slamico in jo vrnil v avtomat, izrekli denarno kazen

Incident se je zgodil 12. marca v nakupovalnem središču v Singapurju.
19-letni Francoz Didier Gaspard Owen Maximilien, ki študira v Singapurju, je na svojem profilu na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem slamico, ki jo je obliznil, vstavlja nazaj v dozirnik na avtomatu za pomarančni sok.
Posnetek, ki ga je opremil z napisom "mesto ni varno", se je hitro razširil po spletu, številni uporabniki pa so se nanj odzvali z zgražanjem. Negativni odzivi so privedli do njegove aretacije v Singapurju, ki slovi po tem, da ne tolerira slabega vedenja.
Zaradi motenja javnega reda in miru je Maximilienu grozila denarna kazen in celo do tri mesece zapora, za povzročitev materialne škode pa do dve leti zapora.
Kot je tožilstvo zapisalo v obtožnici, je Maximilien "videoposnetek naložil na Instagram, saj je vedel, da bo verjetno povzročil razburjenje javnosti ter izgubo ali škodo podjetju".
Njegov odvetnik je za The Straits Times povedal, da je Maximilienu "resnično žal, ker je povzročil vse te težave, in se zaveda, da se je tisto, kar se mu je takrat zdelo igrivo, izkazalo za nekaj zelo resnega".
No, v zapor mu ne bo treba, je pa sodišče v Singapurju študentu naložilo globo v višini 600 singapurskih dolarjev (dobrih 400 evrov), poroča BBC.
Prodajni avtomati iJooz, ki ponujajo sveže iztisnjen pomarančni sok po ceni dva singapurska dolarja na kozarec, so v Singapurju sicer pogost prizor v nakupovalnih središčih, na železniških postajah in v stanovanjskih soseskah. Iz podjetja iJooz so sporočili, da so po incidentu zamenjali vseh 500 slamic v dozirniku.
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