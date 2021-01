Študija iz Vuhana: Številni so simptome doživljali še šest mesecev po okužbi

Raziskava je zajela več kot 1.700 bolnikov, ki so bili hospitalizirani v rojstnem mestu novega koronavirusa Vuhanu, poroča CNN. Rezultati kažejo, da je 76 odstotkov bolnikov še šest mesecev potem, ko so jih odpustili iz bolnišnice, trpelo za vsaj enim simptomom covid-19. Raziskave kažejo, da lahko imajo tudi tisti, ki so preživeli covid-19, dolgoročne posledice bolezni, s katero je po svetu okuženih že več kot 90 milijonov ljudi.

To je ena izmed največjih raziskav na to temo doslej. Ugotovili so tudi, da lahko bolezen povzroči duševne motnje, kot sta tesnoba in depresija, kar so potrdili pri 23 odstotkih pacientov, dodaja CNN. Tisti bolniki, ki so zboleli za hujšo obliko bolezni, so imeli po tem času še vedno razvidne poškodbe na pljučih.

Raziskava je bila v petek objavljena v ugledni znanstveni reviji The Lancet . Ugotovili so, da sta utrujenost in težave s spanjem najpogostejša dolga covid simptoma. Ta dva sta se namreč pojavila pri približno 63 odstotkih (utrujenost, slabo počutje) in 26 odstotkih (težave s spanjem) pacientih šest mesecev po postavljeni diagnozi covid-19, kažejo izsledki raziskave.

Mediana let pacientov, ki so jih zajeli raziskavi, je 57. Vsi so bili odpuščeni med 7. januarjem in 29. majem 2020 iz bolnišnice Jinyintan Hospital, kjer so zdravili prve primere covida-19 na svetu. Vsi so bili anketirani s serijami vprašalnikov, s katerimi so ocenjevali njihove simptome. Prav tako so opravljali številne zdravstvene preglede, krvne in kondicijske teste.

"Ker je covid-19 še nova bolezen, smo še vedno na začetku pri razumevanju dolgoročnih posledic", je povedal vodja raziskave Dr. Bim Vai. "Naši izsledki kažejo, da večina pacientov še vsaj pol leta po tem, ko zapustijo bolnišnico, še vedno živi s posledicami covid-19. Potrebne bodo še dolgoročne raziskave, ki bodo še naprej spremljale te paciente".

Znanstveniki po vsem svetu se trudijo, da bi čim prej razumeli tudi dolgoročne posledice covida, t. i. 'long covida'. CDC je na seznam dolgotrajnejših simptomov uvrstil utrujenost, kašelj, bolečine v sklepih in pljučih. Med pogostimi so tudi težave z osredotočenjem in razmišljanjem, depresija in glavoboli. "Medtem ko si večina, ki je prebolela covid-19, popolnoma opomore, lahko imajo nekateri simptome, ki trajajajo več tednom oziroma celo mesecev po okužbi. Celo tisti, ki niso bili hospitalizirani in so covid-19 preboleli z blagimi simpotmi, lahko imajo takšne simptome."