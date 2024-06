Študija odkrila povezavo med prepovedjo splava in smrtnostjo novorojenčkov

Teksas je septembra 2021 prepovedal splav takoj po zaznavi utripa srca zarodka, kar je običajno v petem ali šestem tednu nosečnosti. Zakon ne predvideva izjeme v primeru nepopravljivih okvar zarodka, kjer zdravniki vnaprej vedo, da otrok ne bo živel dolgo po porodu.

Študija je primerjala smrtnost novorojenčkov, starih od 28 dni do 12 mesecev, v Teksasu in 28 drugih zveznih državah ZDA od leta 2018 do 2022. Po sprejetju zakona je smrtnost v Teksasu narasla za 13 odstotkov, s 1985 v letu 2021 na 2240 v letu 2022. Po vseh ZDA je v istem obdobju smrtnost med novorojenčki narasla za dva odstotka.