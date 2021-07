Študija: Ukrepi za zajezitev virusa potrebni do konca cepljenja

Kot so predvidevali znanstveniki z avstrijskega inštituta za znanost in tehnologijo (IST), se ob hitri kampanji cepljenja zmanjša tveganje za pojav na cepivo odporne različice.

Znanstveniki iz več evropskih držav so na podlagi modela računali verjetnost pojava na cepivo odporne koronavirusne različice v populaciji desetih milijonov ljudi v treh letih. Med spremenljivkami so bile stopnje precepljenosti prebivalstva ter mutiranja in prenosa virusa. Upoštevali so tudi valove števila okužb.

Soavtor raziskave: "Če se ukrepe ohrani skoraj do konca kampanje cepljenja, obstaja možnost, da na cepivo odporne različice povsem izginejo."

Tveganje največje, ko je cepljen velik delež prebivalstva

Model je ob tem pokazal, da je tveganje največje, ko je cepljen velik delež prebivalstva, a ne zadosten za čredno odpornost. Mejnik, po katerem se verjetnost za pojav takšnih različic poveča, je pri 60-odstotni precepljenosti, je pokazala študija, objavljena v znanstveni reviji Nature Scientific Reports. "To pomeni, da se na cepivo odporna različica med populacijo širi hitreje od prvotne, ko je cepljena večina ljudi," je povedal soavtor študije z IST Simon Rella.

Ob tem so poudarili, da je njihova raziskava pokazala, da je treba ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, kot sta nošenje zaščitnih mask in ustrezna medsebojna razdalja, ohraniti, dokler niso vsi cepljeni. "Če se ukrepe ohrani skoraj do konca kampanje cepljenja, obstaja možnost, da na cepivo odporne različice povsem izginejo," je povedal Rella.

Po besedah drugega soavtorja študije Fjodorja Kondrašova upajo, da se med pandemijo ne bo razvila na cepivo odporna različica, vendar pozivajo k previdnosti.

Avtorji študije so opozorili še, da bodo morda brez koordinacije cepljenja na globalni ravni v določenih delih sveta na cepivo odporne različice prisotne, v drugih pa ne. "Za zmanjšanje možnosti globalnega širjenja odporne različice so zato ključni globalni napori za cepljenje," so sporočili.

Evropska unija se trenutno giblje ravno okoli mejnika 60-odstotne precepljenosti

Z vsemi potrebnimi odmerki je namreč po podatkih evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v EU cepljenih 57,5 odstotka prebivalcev, z enim pa 70,4 odstotka. V Sloveniji ta dva deleža znašata 38 in 43 odstotkov.