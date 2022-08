'Vegetarijanke imajo večjo verjetnost za zlom kolkov v poznejših letih'

Vegetarijanska prehrana pogosto velja za bolj zdravo od prehrane, ki vsebuje meso, in lahko zmanjša tveganje za sladkorno bolezen, debelost, bolezni srca in nekatera rakava obolenja. Vendar študija, objavljena v reviji BMC Medicine, poudarja pomen uravnotežene prehrane, ne glede na to, kaj ljudje jedo.

"Sporočilo za vegetarijance je, naj se ne odpovedujejo načinu prehranjevanja, saj je ta način z ostalih vidikov zdrav in okolju prijazen, vendar naj pazijo, da hrano dobro načrtujejo in da ne izpustijo hranil, ki jih izključujejo, če ne jedo mesa ali rib," je dejal Dr. James Webster , raziskovalec na Univerzi v Leedsu.

Razlogi za večje tveganje niso jasni, vendar raziskovalci domnevajo, da nekateri vegetarijanci lahko ne dobijo dovolj hranilnih snovi za dobro zdravje kosti in mišic, zaradi česar so nagnjeni k padcem in zlomom.

Raziskovalci so analizirali zdravstvene podatke in podatke o prehrani več kot 26000 žensk in ugotovili, da je bila v približno 22-letnem obdobju pri vegetarijankah za tretjino večja verjetnost za zlom kolkov kot pri tistih, ki so redne jedle meso.

Približno 90 odstotkov zlomov kolka je povezanih s padci, ki so pogostejši pri starejših ljudeh, ki so običajno bolj šibki in imajo šibkejše kosti. Vendar pa lahko zlomi pogosto povzročijo še večjo oslabelost, kar poveča tveganje za več padcev in še večjo oslabelost.

Raziskovalci trdijo, da imajo vegetarijanci pogosteje nižjo telesno težo kot tisti, ki jedo meso, in da imajo poleg šibkejših kosti in mišic lahko tudi manj maščobe, ki lahko deluje kot blažilnik pri padcih.

Glede na ugotovitve Webster pravi, da bi vegetarijanci morali razmisliti o uživanju obogatenih žit z dodanim železom in B12 za zdravje kosti in zagotoviti, da z živili, kot so oreščki, stročnice in fižol, dobijo dovolj beljakovin.

Raziskovalci se sklicujejo na podatke iz britanske raziskave Women's Cohort Study, v okviru katere so ženske spremljali skozi daljše časovno obdobje, da bi ocenili povezave med prehrano in zdravjem. Podatki o 26.318 ženskah, starih od 35 do 69 let, so pokazali, da je v približno 22-letnem obdobju 822 ali 3 odstotke žensk utrpelo zlom kolka. Približno 28 odstotkov žensk je bilo vegetarijank, 1 odstotek pa vegank.

Raziskovalci so primerjali stopnjo zlomov kolka pri vegetarijancih, pescetarijancih - tistih, ki jedo ribe, ne pa mesa - in občasnih uživalcih mesa s pogosto uživajočimi meso. Pogosti uživalci mesa so meso jedli vsaj petkrat na teden.

Webster je dejal, da je potrebno nadaljnje delo, da bi ugotovili, ali je pri moških vegetarijancih podobno večje tveganje za zlome kolka. Dosedanje delo kaže, da imajo vegetarijanci in vegetarijanke v povprečju slabše zdravje kosti v primerjavi z mesojedci, "vendar tveganje za zlom kolka pri moških vegetarijancih še vedno ostaja nejasno," je dejal.

Uživanje manj mesa je ena najpomembnejših sprememb življenjskega sloga, ki jih ljudje lahko uvedejo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Lanskoletna raziskava Univerze v Leedsu je pokazala, da prehrana, ki ni vegetarijanska, povzroča 59 odstotkov več emisij kot vegetarijanska.

Dr. Tammy Tong, prehranska epidemiologinja, je s sodelavci z Univerze v Oxfordu v delu, objavljenem leta 2020, ugotovila, da imajo vegetarijanci v primerjavi z mesojedci za 25 % večje tveganje zloma kolka, pri veganih pa je tveganje še večje, in sicer 31 %.

Vegetarijanci v raziskavi v Leedsu so imeli nižji indeks telesne mase kot redni uživalci mesa, manjši vnos beljakovin in manjši vnos vitamina D, "kar vse so potencialni dejavniki tveganja za zlom kolka," je dejala. "Vegetarijanci morajo biti še posebej pozorni na vzdrževanje zdrave telesne teže ter na zadosten vnos beljakovin in drugih hranil, pomembnih za zdravje kosti, vključno s kalcijem in vitaminom D."