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Kakšno Srbijo si želijo študenti? V ospredju boj proti korupciji in reforma države

Beograd, 26. 10. 2026 10.44 pred 1 uro 6 min branja 61

Avtor:
N.V.
Ilija Srdanović

Študentsko gibanje v Srbiji je s prepričljivimi 52 odstotki odneslo stolček vladajoči Srbski napredni stranki, ki jo vodi Aleksandar Vučić. A kaj to študentsko gibanje pravzaprav ponuja? In kdo so najbolj prepoznavni obrazi, ki bodo orali ledino v srbskem parlamentu?

Študentsko gibanje je zavzelo družbena omrežja, njihovi posnetki so bili praktično vsepovsod, a bolj malo je bilo govora o njihovem programu. Kaj obljubljajo srbskim državljanom in ali to lahko uresničijo?

Program, kot piše na njihovi uradni spletni strani, je razdeljen v tri sekcije.

Prva točka: Srbija ali mafija

Prva točka pod to sekcijo je osvoboditev sodišč in tožilstva pred političnimi vplivi z ustanovitvijo posebne policije. Šlo naj bi za preverjeno policijsko enoto, ki bo samostojno preiskovala korupcijo in aretirala odgovorne, seveda brez političnega vmešavanja. Ob tem dodajajo, da bodo tako sodnike kot tožilce zaščitili pred političnimi pritiski.

Izvedli naj bi tudi celovito revizijo ministrstva za notranje zadeve (MUP), da bi odstranili uradnike in policiste, povezane z organiziranim kriminalom. Odpustili bodo vse policiste, ki so med zatiranjem protestov študentov in državljanov kršili službena pravila.

Študentsko gibanje v Srbiji
Študentsko gibanje v Srbiji
FOTO: AP

Pod naštetimi točkami je še okrepitev davčne uprave in povečanje števila zaposlenih, da bi lahko izvedli "neizprosne preiskave premoženja javnih funkcionarjev ter poneverjena javna sredstva vrnili v državni proračun".

Dodali so še preverjanje ravnanja javnih funkcionarjev in terjanje odgovornosti vseh, ki so zlorabili svoj položaj, sodelovali v sistemski korupciji ali kršili človekove pravice, ustavo in zakone.

Sledila bo popolna preglednost javnih naročil in revizija državnih projektov tako, da bodo objavili vse državne pogodbe in javne razpise, okrepili državno revizijsko institucijo (DRI) ter pregledali vse dosedanje nepregledne in preplačane infrastrukturne projekte.

Posebna pozornost pa bo namenjena tajnim sporazumom, posebnim zakonskim ureditvam in projektom, pri katerih so bili zamujeni roki za dokončanje. "Tako bomo vedeli, kam gre naš denar in kdo ga prejema," so zapisali.

Osvoboditev medijev je še ena točka, za katero se zavzemajo. "Odpravili bomo blokado in politizacijo regulatornega organa za elektronske medije (REM), ki bo nemudoma začel delovati v skladu z zakonom in medijske hiše znova postavil v zakonske okvire."

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Izpod krempljev političnega nadzora naj bi osvobodili tudi javno radiotelevizijo RTS in preiskali odgovornost novinarjev ter vodstev vseh državnih in zasebnih televizijskih postaj. Poleg tega je v načrtu razveljavitev obstoječih nacionalnih dovoljenj za televizijsko oddajanje. Ponovno naj bi jih razdelili ter s tem okrepili vlogo novinarskega sveta pri nadzoru nad spoštovanjem zakonodaje v tiskanih medijih.

Druga točka: Znanje je moč

"Z uveljavljanjem strokovnega znanja, depolitizacijo institucij, zagotavljanjem brezplačnega izobraževanja, zaustavitvijo napadov na državne univerze in šole ter reformo izobraževalnega sistema ob spoštovanju strokovnih standardov in potreb 21. stoletja postavljamo strokovnjake v središče države," so zapisali v uvodu druge točke.

Odpravili bi radi politično kadrovanje, uvedli stroge javne razpisne postopke za zaposlovanje ter na čelo javnih podjetij imenovali preverjene strokovnjake namesto strankarsko lojalnih kadrov. "Poleg tega bomo odpravili politična imenovanja direktorjev in uvedli strog finančni nadzor," so zapisali.

Srbski študenti blokirali vhod v RTS
Srbski študenti blokirali vhod v RTS
FOTO: Pixsell Bobo

Stvar, ki je že prej pritegnila pozornost javnosti: brezplačni učbeniki. "Da bi vsem zagotovili dostop do kakovostnega izobraževanja, bomo vsem osnovnošolcem in srednješolcem omogočili brezplačne učbenike, ne glede na to, kje živijo. Poskrbeli bomo tudi, da bodo šolske ekskurzije in obšolske dejavnosti finančno dostopne," so potrdili.

Spremenilo se bo tudi gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju s podporo domačim podjetnikom in kmetom.

"Povezali bomo univerze, raziskovalne inštitute in strokovna združenja z gospodarstvom," so zapisali. Zagotovili naj bi tudi znatna nepovratna sredstva in subvencije za zagonska podjetja, inovacije, domače podjetnike in kmete.

Zadnja točka: Srbija raste z nami

"Gospodarstvo bomo gradili na trdnih temeljih, z uravnoteženim in načrtovanim razvojem konkurenčnega tržnega gospodarstva, ki bo temeljilo na interesih Srbije in njenih državljanov, ne pa na zasebnih dogovorih med oblastmi in njihovimi sodelavci," pravijo v gibanju.

Prednost bo namenjena znanju v gospodarskih panogah z visoko produktivnostjo. "Sredstva, pridobljena nazaj od struktur, ki so jih nezakonito pridobile, bomo neposredno usmerili v gospodarski razvoj in izboljšanje storitev, ki državljanom Srbije zagotavljajo dostojno življenje."

Srbija, kot poudarjajo, ne sme biti vir poceni delovne sile in naravnih virov, ki jih izkoriščajo tuja podjetja.

Srbski študenti
Srbski študenti
FOTO: Profimedia

Spremenila se bo tudi delovna zakonodaja, najdaljše dovoljeno obdobje zaposlitev za določen čas pa bodo skrajšali s 24 na 12 mesecev. "S tem bomo odpravili večletno negotovost zaposlenih in zmanjšali možnost, da delodajalji z dolgotrajnim zaposlovanjem za določen čas ohranjajo premoč nad delavci, ter zagotovili večjo varnost zaposlitve."

Kmetijska zemljišča in vodne vire bodo zaščitili kot nacionalno bogastvo, da bi zagotovili prehransko varnost vseh družin in tudi prihodnjih generacij.

Še ena pomembna tema za mlade: dostopna stanovanja in ključni kadri. Zagotovili bi cenovno dostopna najemna stanovanja in stanovanja z možnostjo poznejšega odkupa ter davčne spodbude za mlade družine in strokovne delavce v izobraževanju in zdravstvu.

"Cilj ukrepa je državljanom pomagati do lastnega doma, ustvarjanja družin in odločitve, da ostanejo v državi."

In če jim naslednje uspe, bo zadovoljen tudi marsikateri vaščan. Obnovitev podeželskih ambulant in zdravstvenih centrov. "Vzpostavili bomo nacionalni standard za najmanjše število ekip primarnega zdravstvenega varstva na prebivalca ter zaposlili mlade zdravnike in zdravstvene tehnike, da bi zagotovili dostop do osnovne zdravstvene oskrbe v vseh delih Srbije."

Poleg tega bi uvedli tudi državni nadzor nad cenami, da bi občutno znižali stroške zdravil ter zagotovili pravičnejši dostop do lekarn in zdravil.

In kdo naj bi vse te obljube izpolnil?

Kandidatov niso izbrali strankarski voditelji, prav tako nihče ni v neki sobi sestavil seznama in ga nato predstavil drugim, poudarjajo v gibanju. Namesto tega so jih izbrali študenti v okviru postopka odločanja, ki so ga oblikovali v skoraj dveh letih blokad, plenumov, razprav in skupnega dela. Ta proces ni bil niti hiter niti preprost.

Vse zanima, kdo bo kandidat za predsednika vlade, ki ga gibanje za zdaj še ni predstavilo. Za zdaj je glavni favorit za novega predsednika vlade Ilija Srdanović.

Profesor kardiologije iz Novega Sada je bil prvi na strankarski listi kandidatov za parlament. Zaradi tega je nemudoma postal glavni favorit za premierski položaj, čeprav je sam to možnost nekoliko zmanjšal.

56-letni zdravnik, ki je od leta 2025 redno zaposlen kot profesor na Medicinski fakulteti v Novem Sadu, je med volilno kampanjo postal prepoznaven kot glasen podpornik študentov. V začetku letošnjega leta je na zborovanju dejal, da se "nove strani zgodovinskih učbenikov že pišejo".

"Srbija ni pripravljena na spremembe – Srbija se je že spremenila," je dodal. "Srbija zmaguje, ker zmagujejo študenti."

Ilija Srdanović
Ilija Srdanović
FOTO: AP

Vendar nima nobenih političnih izkušenj, saj se je v politiko vključil šele leta 2024 po tragediji v Novem Sadu. Mnogi sicer smatrajo, da je prav njegovo pomanjkanje političnih izkušenj prednost. Po mnenju gibanja to pomeni, da ni omadeževan z domnevno kulturo klientelizma in korupcije, za katero menijo, da je razjedla politični establišment v državi.

Med imeni, ki bi lahko prišla v poštev, je Dejan Šoškić, ugledni ekonomist, univerzitetni profesor in nekdanji guverner Narodne banke Srbije. Izobraževal se je in izpopolnjeval v Združenih državah Amerike, predaval na ameriških univerzah, pred štirinajstimi leti pa je zapustil eno najpomembnejših državnih funkcij zaradi zakonskih sprememb, ki jih je uvedla nova oblast.

Šoškić je danes eden vidnejših strokovnjakov na zmagovalni študentski listi. Uvrščen je na 27. mesto, po objavi prvih rezultatov pa se je zahvalil volivcem in državljane pozval, naj zmago proslavijo mirno in brez nasilja.

Študenti zaenkrat še niso potrdili, kdo bo njihov kandidat.

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Prvo mora tudi zasedati novoizvoljena Narodna skupščina. Po ustavi Srbije mora biti njena seja sklicana najpozneje v 30 dneh od razglasitve končnih izidov. Na njej bodo potrdili mandate novoizvoljenih poslancev, skupščina pa bo konstituirana, ko bodo potrjeni mandati dveh tretjin poslancev.

Nato sledita izvolitev predsednika skupščine in oblikovanje njenih delovnih teles, zatem pa začne teči 90-dnevni rok za izvolitev nove vlade. Za potrditev mora vlada dobiti podporo najmanj 126 od 250 poslancev.

Če poslanci v 90 dneh ne bodo izvolili predsednika vlade in ministrov, bo morala predsednica republike, v tem primeru vršilka dolžnosti predsednice Ana Brnabić, razpustiti Narodno skupščino in razpisati nove volitve.

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KOMENTARJI61

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26. 10. 2026 13.18
Srbi bodo ustanovili policijo proti korupciji, pri nas pa so na referendumu bili proti. Slabši smo kot Srbi.
Odgovori
-1
0 1
Posteni
26. 10. 2026 13.22
Majstr.. najprej si razcisti pojme... se enkrat prosim..
Odgovori
0 0
krjola
26. 10. 2026 13.14
a te študenti vsi v Ljubljani študirajo?
Odgovori
-1
0 1
Garammasala8
26. 10. 2026 13.11
Uspelo jim bo, pri nas nikoli. Dokler bodo krščanarji podložni Janezu in RKC, ki jim kroji mnenje.
Odgovori
+1
2 1
Trikrat cepljen
26. 10. 2026 13.09
Srbiji bo kmalu prišla ura resnice. Ko jim bo kapital povedal ko je gazda.
Odgovori
+1
2 1
zdravkob
26. 10. 2026 13.06
Bog jim pomagaj. Meni ne izgleda kaj posebno dobro. Kot bi pri nas zmagal Jenull in Nika Kovač.
Odgovori
-2
1 3
TamauPaTapriden
26. 10. 2026 13.06
Mogoče jim celo uspe v boju proti korupciji, če bodo le zares začeli iz nule, ne pa kot pri nas kjer ene in iste stranke vse že 35 let po tihem podpirajo delitev državnega denarja enkrat enim enkrat drugim.
Odgovori
+2
2 0
borjac
26. 10. 2026 13.01
Sao eno vprašanje , koliko Študentov bo poslancev v Srbskem parlamentu , cca 145 poslancev bodo imeli Študenti ??? koliko jih bo med njimi Študentov ???
Odgovori
+1
2 1
Emtisunce
26. 10. 2026 13.05
Čez mesec dni bodo nove demonstracije. Na njih bo 200000-145 študentov.
Odgovori
0 0
Posteni
26. 10. 2026 13.23
A to zate resno vprasanje ???
Odgovori
0 0
Banion
26. 10. 2026 13.01
da bi jin le uspelo, kajti ne bo enostavno ob 14 let ali kolikor je vladal vučič, indoktrinirani in kadrovsko prečiščeni državni upravi. Modro in potrpežljivo, samo ne nasedati lepim besedam iz evrope, v zunanji politiki biti konzervativen, dobri odnosi z rusi naj kar ostanejo, če boste šli stran in se vam bo energija podražila ali je sploh ne bo je konec lepega
Odgovori
0 0
Aladar
26. 10. 2026 12.58
Joj Srbi slabo se vam piše.
Odgovori
+0
1 1
Vselepo
26. 10. 2026 12.51
Ne in ne razumem, kot da zivimo v Srbiji, samo o Srbih se pise o Slovenskih problemih kot da jih ni, nehajte ze vsi vkup no.....
Odgovori
+2
5 3
Banion
26. 10. 2026 12.56
prva črka države je enaka in samo malo prestavi pa si doma
Odgovori
+2
2 0
gas-112
26. 10. 2026 12.48
50+ letni študenje, srbi še naše večne študente premagajo
Odgovori
-1
3 4
Roadkill
26. 10. 2026 12.52
študentsko gibanje kateremu so se pridružili ljudje vseh starosti iz vseh koncev Srbije. Kaj ti ni jasno?
Odgovori
+5
6 1
suleol
26. 10. 2026 12.38
slovenci z navdusenjem spremlajo srbske volitve, medtem pa doma a je jansa al ni jansa,
Odgovori
+5
6 1
dule100
26. 10. 2026 12.52
Vemo! Mi smo se jih rešili pred ½ leta!😂
Odgovori
-7
0 7
FAUSTOS1
26. 10. 2026 12.38
V bivši jugi še dva diktatorja hrvaška in slovenija upam ,da se tudi tu obeta svoboda
Odgovori
+6
7 1
Emtisunce
26. 10. 2026 12.38
Prihaja konec Srbije, država gre v revščino, lakoto in totalno korupcija. Tile otroci niso sposobni psa brez povodca peljati na sprehod !
Odgovori
+2
8 6
BtpS
26. 10. 2026 12.41
Ti otroci so bolj sposobni kot mislis. Dajmo mladim priloznost. Tudi v Sloveniji !!!
Odgovori
+0
5 5
Banion
26. 10. 2026 12.57
slovenijo so sem kje je pripeljali stari prdci vzgojeni v prejšnjem režimu
Odgovori
+2
3 1
Emtisunce
26. 10. 2026 13.03
He, he, he, ... .
Odgovori
+1
1 0
Ve?ni optimist
26. 10. 2026 12.37
Ne vem zakaj se mi zdi, da bodo šli čez vse faze, kot pri nas, .... levaki ful pametni in ful pošteni, .... revni in za vse enako, ...... 30 let so nas v to prepirčevali, ... pa še zdaj se ne moremo losati komunističnega režima, .... zgleda je res fajn, ko si pri koritu, ...
Odgovori
+5
8 3
BtpS
26. 10. 2026 12.41
Tam niso zdaj tako deljeni kot pri nas….
Odgovori
+0
2 2
Gutenberg
26. 10. 2026 12.37
Prišli bodo do korita, spremenilo se bo pa bore malo.
Odgovori
+3
5 2
Justice4all
26. 10. 2026 12.36
Izvolili bodo tistega za katerega bo zahod dal zeleno luč....
Odgovori
-1
0 1
Actual Asparagus
26. 10. 2026 12.40
seveda ko pa je vzhod državo držal na dnu 15+ let. Ne rabiš bit Einstein....
Odgovori
+0
1 1
Samo-ne-rdeci
26. 10. 2026 12.36
zakaj toliko člankov o srbiji? včeraj je bila proslava o osamosvojitvi slovenije, na kateri ni bilo predsednice, sicer ne moje, vendar Slovenije. bi mogoče še malo o tej izdaji Slovenije?
Odgovori
+1
3 2
lizing
26. 10. 2026 12.32
No nekaj je sigurno Srbija primi se za žepe,ker novi obrazi rabijo vse to kar so imeli stari obrazi.Tole s študentarijo je pa pravi nateg počakajte videli boste in občutili.
Odgovori
+7
9 2
Slovenska pomlad
26. 10. 2026 12.32
Naslednji je črni Ivan.
Odgovori
-2
3 5
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