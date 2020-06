V Stuttgartu razbijali izložbe, ropali trgovine. Ranjenih več policistov

V Stuttgartu so se v noči s sobote na nedeljo zgodili izgredi, več sto ljudi je razbijalo izložbe in ropalo trgovine. Poškodovanih je bilo več policistov, 24 oseb je bilo aretiranih. Policija je priznala, da so razmere "popolnoma ušle izpod nadzora".

Po navedbah policije se je okoli polnoči v bližini osrednjega trga Schlossplatz v Stuttgartu zbralo več manjših skupin ljudi, ki so se zabavali. Medtem ko so policisti začeli izvajati nadzor v povezavi z drogami, so se začeli združevati v večje skupine in napadli policiste. Da so policiste "soočili, napadli in ranili na izjemno agresivni način", je zapisano v policijskem poročilu. Na Twitterju so zaokrožili posnetki mladih moških, ki razbijajo izložbe in trgajo tlakovce s tal. Na enem od posnetkov je videti moškega v jopiču s kapuco, kako skoči na hrbet policista.

icon-expand V Stuttgartu so se zgodili nasilni izgredi. FOTO: AP

Med nasilnimi izgredi je bilo ranjenih več policistov. Na pomoč jim je priskočilo več kot 200 policistov, mesto so preletavali helikopterji. Tiskovni predstavnik policije je dejal, da so razmere "popolnoma ušle izpod nadzora"ter se razvile v nasilne izgrede. Aretirali so 24 ljudi. V izgrede naj bi bilo po ocenah policije vpletenih več sto ljudi, trajali so več ur, okoliščine pa so se umirile šele po 3. uri zjutraj. Pri tem je bilo poškodovanih in uničenih več avtomobilov in malih podjetij, trgovin. Župan mesta Fritz Kuhn se je odzval na Twitterju in zapisal, da je bil"šokiran nad nasilnimi izgredi" ter dodal, da gre za "žalosten dan za Stuttgart".

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke