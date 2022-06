Španija v primežu vročinskega vala, na Portugalskem pustoši huda suša

Iberski polotok se bori s prvim vročinskim valom tega leta. Temperature v Španiji dosegajo celo 44 stopinj Celzija, medtem pa se Portugalska po najtoplejšem maju v zadnjih 92 letih spopada tudi s hudo sušo. Po podatkih španskega meteorološkega urada Aemet se vročinski valovi pojavljajo vse pogosteje, prav tako pa se začenjajo tudi prej. "Prvič se je zgodilo, da je bilo osem zaporednih let z nadpovprečnimi temperaturami," je dejal predstavnik Aemeta Rubn del Campo, ki je ob tem dodal, da je ob tem videti jasen trend, da "stvari postajajo vroče".

"Soočamo se z nenavadno visokimi temperaturami za mesec junij," je dejal tiskovni predstavnik španskega meteorološkega urada Aemet Rubn del Campo. Španijo je namreč dosegel prvi letošnji, ki je v to največjo državo Iberskega polotoka pripeljal temperature tudi do 44 stopinj Celzija. Vročinski val, ki je posledica anticiklona Alex in velike količine vročega zraka nad severno Afriko, naj bi trajal vsaj do torka in je do zdaj tretji najzgodnejši, kar so jih kdaj zabeležili. Nazadnje, ko se je vročinski val začel tako zgodaj v letu, je bilo četa 1981.

icon-expand Španija se spopada s prvim letošnjim vročinskim valom. FOTO: AP

Kot so pravijo v uradu Aemet, se poletje v Španiji zaradi globalnega segrevanja začenja med 20 in 40 dnevi prej, kot se je še pred 50 leti. Vse od leta 1975 se je v juniju zgodilo 10 vročinskih valov, pet se jih je zgodilo po letu 2011. "Prvič se je zgodilo, da je bilo osem zaporednih let z nadpovprečnimi temperaturami," je dejal del Campo, ki je ob tem dodal, da je ob tem videti jasen trend, da "stvari postajajo vroče". Tem vročim letom niso sledila mrzla. V zadnjih 10 letih je bilo zabeleženih le 14 izjemno hladnih dni v primerjavi s 146 izjemno vročimi. 97 odstotkov Portugalske v primežu "hude suše" Preteklo leto je bilo najbolj vroče in najbolj suho v Španiji doslej, letošnji vročinski val pa sledi najbolj vročemu maju do zdaj. Z vročino pa se spopada tudi sosednja Portugalska. Po najbolj vročem maju v zadnjih 92 letih, na Portugalskem pustoši huda suša. Povprečna temperatura, ki je znašala 19 stopinj Celzija, je bila za več kot tri stopinje višja od običajne. Hkrati je bilo povprečnih padavin le slabih devet milimetrov, kar je le 13 odstotkov od pričakovanih.

icon-expand Suša na Portugalskem FOTO: Profimedia