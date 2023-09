Sudanski konflikt: znameniti nebotičnik v prestolnici zajeli plameni

V sudanski prestolnici je v nedeljo po hudih spopadih med vojsko in rivalskimi silami zgorelo več stavb. Med drugimi je ogenj zajel znameniti nebotičnik v prestolnici Kartum. Prebivalci pravijo, da so bili spopadi med najsilovitejšimi od aprila. Od takrat je severovzhodno afriško državo zapustilo več milijonov ljudi.

V Sudanu še vedno potekajo spopadi, ki so aprila izbruhnili med sudansko vojsko in paravojaškim silam RSF. V prestolnici Kartum je med nedeljskim napadom zagorelo več stavb, med njimi tudi znameniti nebotičnik. "To je resnično boleče," je prizor prek družbenih omrežij komentiral arhitekt stavbe Tagreed Abdin. Na družbenih omrežjih so se pojavili tudi posnetki visokih plamenov.

Nebotičnik, ki je v lasti naftne družbe Greater Nile, se nahaja tik ob afriški reki, v višino pa se razteza v 18 nadstropjih. Gre za eno največjih znamenitosti v Kamerunu. Zaradi česa točno se je steklena stavba vnela, ni znano. Prav tako zaenkrat še ni poročil o morebitnih žrtvah obstreljevanja v prestolnici, piše BBC. Prebivalci južnega okrožja prestolnice so dejali, da so že takoj zjutraj zaslišali glasne poke. Bolnišnice v mestu ne delujejo, silovite eksplozije pa odmevajo več kilometrov daleč. 44-letni Nawal Mohammed, ki je od prestolnice oddaljen tri kilometre, je dejal, da so detonacije tudi pri njih stresla okna in vrata.

O zračnih napadih in kopenskih bitkah so sicer poročali tudi iz drugih delov države. Spopadi naj bi se zaostrili v soboto, ko so sile RSF napadle območja, ki jih je nadzirala vojska. Med njimi tudi ministrstvo za pravosodje. Po poročanju časnika Sudan War Monitor, ki zagotavlja analizo konflikta, naj bi v napadu poleg stolpnice zgorelo več vladnih poslopij. Napadi so se nadaljevali v nedeljo. Že omenjeni prebivalec Nawal je spopade ta vikend označil za najbolj nasilne odkar se je začela vojna.