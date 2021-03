Z bagri bodo morali prekopati kar 20.000 kubičnih metrov peska

Oči svetovne javnosti so te dni uprte (tud) v Sueški prekop, kjer je nasedla ladja Ever Given, s tem povzročila vrsto težav. Blokada ene najbolj prometnih plovnih poti na svetu vsako uro povzroča ogromno gospodarsko škodo.

A reševanje 400 metrov dolgega in 59 metrov širokega plovila bi lahko trajalo še več dni, če ne tednov, opozarja vodja operacije. Prekopati bo treba med 15.000 in 20.000 kubičnih metrov peska (velikost približno osmih olimpijskih bazenov), da bodo dosegli globino od 12 do 16 metrov, kar naj bi ladji omogočilo, da splavi, so po poročanju CNN povedale sueške oblasti. Po njihovih navedbah pri projektu trenutno sodelujejo dva bagra, devet vlačilcev in štirje kopači, "ki trdo delajo pri odstranjevanju peska in blata".

Peter Berdowski, predsednik uprave nizozemskega podjetja Boskalis, ki bdi nad reševanjem ladje Ever Given, je povedal, da je plovilo, ki je sicer v dobrem stanju in tako rekoč nepoškodovano, "trdno obtičalo". Poleg bagrov, ki so že na lokaciji, bodo kmalu aktivirali še poseben sesalni bager, ki vsako uro lahko prekoplje 2000 kubičnih metrov materiala, še poroča CNN.

"Večina trgovine med Azijo in Evropo je še vedno odvisna od Sueškega prekopa in glede na to, da ladje, ki so zdaj obtičale, tovorijo tudi življenjsko pomembno blago, vključno z nujno medicinsko opremo in osebno zaščitno opremo, pozivamo oblasti, da storijo vse, da Sueški prekop čim prej spet postane pretočen," je za ameriško televizijo dejal generalni sekretar Mednarodne ladjarske zbornice (ICS) Guy Platten.