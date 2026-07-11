Suha rečna struga postala smrtonosna past, štirje umrli v vozilu

Pri gašenju požara sodeluje več kot 460 pripadnikov intervencijskih služb, je v petek sporočil španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska . Zaradi nevarnosti so oblasti z ogroženega območja evakuirale najmanj 1.405 prebivalcev, poroča CNN.

Regionalni minister za zdravje in izredne razmere Antonio Sanz je požar označil za "najbolj uničujočega doslej", ob tem pa je potrdil, da je bilo ranjenih najmanj osem ljudi, štirje med njimi huje. Po podatkih AP News je trenutno pogrešanih 19 ljudi.

Po njegovih besedah so nekatere žrtve skušale pobegniti skozi suho rečno strugo, ki se je izkazala za smrtonosno past. Štirje ljudje so umrli v vozilu, še sedem pa jih je izgubilo življenje med begom pred ognjem. Dejal je tudi, da kaže, da je bila večina, če ne vse žrtve, tujih državljanov, vendar njihove identitete še ni mogoče uradno potrditi. Kasneje je tudi notranji minister potrdil, da so med smrtnimi žrtvami tuji državljani.

Požari v Španiji potekajo v času, ko Evropo tudi letos pestijo zgodnji in izjemno intenzivni vročinski valovi. Rekordno visoke temperature so prizadele številne države, gasilci pa se poleg Španije z obsežnimi gozdnimi požari spopadajo tudi na Portugalskem in v Franciji.