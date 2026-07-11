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Suha rečna struga postala smrtonosna past, štirje umrli v vozilu

Los Gallardos, 11. 07. 2026 07.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Požari v bližini kraja Los Gallardos

V enem najhujših gozdnih požarov v zgodovini južne Španije je umrlo najmanj 12 ljudi. Požar, ki divja v bližini kraja Los Gallardos v provinci Almería, je zahteval številne žrtve, medtem ko na dan prihajajo pretresljive podrobnosti o njihovih poskusih bega pred ognjeno stihijo.

Pri gašenju požara sodeluje več kot 460 pripadnikov intervencijskih služb, je v petek sporočil španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska. Zaradi nevarnosti so oblasti z ogroženega območja evakuirale najmanj 1.405 prebivalcev, poroča CNN.

Regionalni minister za zdravje in izredne razmere Antonio Sanz je požar označil za "najbolj uničujočega doslej", ob tem pa je potrdil, da je bilo ranjenih najmanj osem ljudi, štirje med njimi huje. Po podatkih AP News je trenutno pogrešanih 19 ljudi.

Po njegovih besedah so nekatere žrtve skušale pobegniti skozi suho rečno strugo, ki se je izkazala za smrtonosno past. Štirje ljudje so umrli v vozilu, še sedem pa jih je izgubilo življenje med begom pred ognjem. Dejal je tudi, da kaže, da je bila večina, če ne vse žrtve, tujih državljanov, vendar njihove identitete še ni mogoče uradno potrditi. Kasneje je tudi notranji minister potrdil, da so med smrtnimi žrtvami tuji državljani.

Požari v Španiji potekajo v času, ko Evropo tudi letos pestijo zgodnji in izjemno intenzivni vročinski valovi. Rekordno visoke temperature so prizadele številne države, gasilci pa se poleg Španije z obsežnimi gozdnimi požari spopadajo tudi na Portugalskem in v Franciji.

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Župan Los Gallardosa Francisco Reyes je razmere opisal kot zelo resne, saj močan veter požar hitro širi. Zaradi napredovanja ognja so oblasti evakuirale prebivalce več naselij, v pripravljenosti za evakuacijo pa je bil tudi kamp z več sto obiskovalci.

Svojci se obračajo na družbena omrežja

Svojci pogrešanih se medtem na družbenih omrežjih obračajo na javnost z izrazi zaskrbljenosti, medtem ko oblasti nadaljujejo iskanje pogrešanih in ugotavljajo identiteto smrtnih žrtev.

Ženska iz Združenih držav Amerike je na omrežju X zapisala, da je njen brat pogrešan, potem ko je skupaj s skupino desetih ljudi skušal pobegniti pred požarom skozi dolino. Druga ženska je na Facebooku sporočila, da od četrtka ni več uspela vzpostaviti stika s staršema, potem ko sta ji sporočila, da se evakuirata.

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