Sum na trgovino z organi v zagrebškem KBC

Hrvaško sodišče je potrdilo, da od leta 2021 preiskuje "sumljiva primera" presaditve ledvic, ki so jih leta 2019 opravili v zagrebškem KBC, Zbornica pa v izjavi za javnost navaja: "V skladu z zakonskimi predpisi in splošnimi akti deluje v smeri razreševanja prejetih prijav, pri čemer sodeluje z ostalimi pristojnimi institucijami."

"Inšpekcija Ministrstva za zdravje je po prejetih prijavah o sumu trgovine z organi, v zagrebškem KBC, v skladu s predpisi naredila vse, da bi prijavo korektno preiskala. Pri preiskavi je ugotovila kršitve Kodeksa medicinske etike in deontologije, zato je primer v nadaljnjo obravnavo predala Hrvaški zdravniški zbornici in Državnemu sodstvu, izdala pa je tudi začasno prepoved o presaditvi organov, ko gre za neznane žive darovalce," poroča hrvaška UNA.

Sumljive presaditve

Kršitve Kodeksa so bili ugotovljene na mestih, kjer so bile podane pomanjkljive informacije o darovalcih organov. V prvem primeru je bil prejemnik organa mlajši moški iz Hrvaške, v dokumentaciji o njegovem darovalcu pa so bili znani le podatki o tem, da je darovalec zmožen opraviti operacijo in da se s posegom strinja.

V drugem primeru je jasno le to, da je darovalec prebivalca Kosova, prejemnik pa državljan Hrvaške.

V obeh primerih torej ni bil podan ne podatek o socialno ekonomskem statusu darovalcev, ne njun naslov. Pomanjkljivi podatki o darovalcih veljajo za kršitev zdravstvenega kodeksa, poleg tega pa se je sum o trgovini z organi dodatno pojavil zato, ker je bil eden izmed pacientov v zagrebški KBC pripeljan z vozilom nujne pomoči – torej naj bi šlo za nujen hiter poseg, dokumentacija o posegu pa priča o tem, da je bila presaditev dogovorjena že predhodne dni.

Obe presaditvi so opravili v oddelku za nefrologijo, arterijsko hipertenzijo, dializo in presaditev največje KBC, katerega vodja je dr. Bojan Jelaković.

Preiskava

Kljub oceni, da sta bili presaditvi storjeni v sumljivih okoliščinah in ob ugotovitvi, da je bila v oddelku za nefrologijo, arterijsko hipertenzijo, dializo in presaditev storjena kršitev Kodeksa, ni za oddelek niti za KBC izdanih nobenih sankcij.

Program začasne prepovedi presaditve organov v primerih neznanih živih darovalcev traja že dve leti, kar zagotovo škoduje nekaterim pacientom. Kljub temu odgovorne institucije ne naredijo ničesar, da bi pospešile razreševanje postopka, nasprotno je videti, da se primer potiska v ozadje.

V hrvaškem zdravstvu je to sicer prvi sum o trgovini z organi.

Statistike

Na svetu več kot milijon oseb čaka na presaditev organov, letno pa se v povprečju opravi približno sto tisoč takšnih operacij. V EU se na presaditev v povprečju čaka okoli tri leta. Po ocenah naj bi 30 odstotkov čakajočih ljudi uspešno dočakalo presaditev organa, 35 odstotkov jih ostane na čakalni listi, še enkrat toliko pa zaradi čakanja umre.