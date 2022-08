Sum na zdravniško napako: smrt novinarja bo preiskala tudi policija

Smrt hrvaškega novinarja, ki je umrl zaradi covida-19, bosta preiskovala hrvaško državno odvetništvo in policija. Obstajajo namreč razlogi za sum, da je za zdaj še neznana oseba storila zdravniško napako. Novinarja namreč kljub številnim klicem na pomoč niso želeli hospitalizirati v bolnišnici. Odvetnica Viktorija Knežević je medtem vložila kazensko ovadbo proti vsem zdravstvenim delavcem, ki so bili med 3. in 5. avgustom v stiku z Matijanićem in njegovo partnerko.

Po tem, ko je hrvaški portal Index.hr objavil vest o smrti svojega novinarja Vladimirja Matijanića in izpoved njegove partnerke, ki dvomi o ustrezni zdravstveni oskrbi, so se odzvali v državnem odvetništvu. Kot so zapisali, bodo sprožili preiskavo, saj obstajajo "razlogi za sum, da je neznana oseba storila kaznivo dejanje zdravniške napake, ki je povzročila smrt osebe". Zdravniška napaka se na Hrvaškem šteje za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do 12 let. Minister za notranje zadeve Davor Božinović je medtem za Index.hr potrdil, da bo okoliščine smrti novinarja preiskala tudi policija. "Zdaj sledijo posvetovanja z državnim odvetništvom, da ocenimo, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja," je dejal minister. Po njegovih besedah bo policija upoštevala tudi ugotovitve inšpekcijskega nadzora, ki ga je napovedalo ministrstvo za zdravje. Andrea Topić, novinarka Index.hr in življenjska sopotnica preminulega novinarja, je po njegovi smrti objavila kronologijo dogodkov in razkrila vrsto napak tako nujne medicinske pomoči kot osebja KBC Split, ki so vodile v smrt Matijanića. Dve uri pred smrtjo je namreč ekipa nujne medicinske pomoči hudo bolnemu novinarju pojasnila, da gre le za običajne simptome covida-19 in da njihovo posredovanje ni potrebno. Na klice na pomoč se nista odzvala niti dežurna služba niti dežurni zdravnik. Matijanić naj bi imel več avtoimunskih bolezni in zdravstvenih težav, zato je sodil med ranljive bolnike. Po okužbi z novim koronavirusom je imel dva dni visoko vročino. Ker je imel Sjorgenov sindrom, se ni smel cepiti proti covidu-19. Klical je svojo zdravnico, ki mu je predpisala zdravila. Drugi dan se mu je stanje izrazito poslabšalo, težko je hodil, komaj je prišel do stranišča. Nujno pomoč sta klicala vsaj desetkrat, zatrjuje Topićeva, želela sta, da ga odpeljejo v bolnišnico. PREBERI ŠE Hrvaški novinar umrl zaradi covida-19: Večkrat je klical prvo pomoč, a so ga odpravili Zdravnik ji je po telefonu kljub vsem zdravstvenim težavam dejal, da Matijanić ni imunokompromitiran bolnik, stanje novinarja pa se nato le še slabšalo. Kot še poroča Index.hr, Matijanića niso želeli sprejeti v KBC Split, povedali pa so mu, da na Hrvaškem primanjkuje zdravil za preprečevanje hujših posledic covida.