Sumljiv pogovor med papežem in kardinalom zdaj kot dokaz na sodišču

Do klica naj bi prišlo tri dni pred začetkom vatikanskega sojenja. V klicu Becciu prosi papeža, naj potrdi plačila, ki jih je kardinal nakazal varnostni svetovalki Cecilii Marogni , ki bi naj denar nakazala britanskemu podjetju Inkerman. Slednji bi naj pomagali pri reševanju nune, ki so jo leta 2017 ugrabili islamski skrajneži v Maliju.

Vatikansko sodišče je kot dokaz prejelo posnetek pogovora med papežem Frančiškom in kardinalom Angelom Becciujem , v katerem kardinal zahteva potrditev papeža, da je ta odobril finančna sredstva za odkupnino ugrabljene nune v Afriki.

Plačani zneski naj bi znašali 350.000 evrov britanskemu podjetju in 500.000 evrov za odkupnino nune. Papež je dejal, da se nejasno spominja klica, ni bil niti povabljen kot priča na sojenju.

Kardinal Becciu, ki ga je papež Frančišek septembra 2020 odpustil in mu vzel večino kardinalskih pravic, je trdil, da so vse finančne transakcije v celoti odobrili njegovi nadrejeni, vključno s papežem. Becciu in Marogna sta se izrekla za nedolžna.