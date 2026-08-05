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Ob ukrajinskem letalu dron z detonatorjem, letališče zaprli

Leipzig/Bruselj, 05. 08. 2026 12.14 pred 5 dnevi 3 min branja 9

Avtor:
STA N.L.
Incident z dronom na letališču v Leipzigu

Na letališču Leipzig/Halle na vzhodu Nemčije, ki je ponoči zaradi neznanega letečega predmeta nad njim začasno prekinilo obratovanje, so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron, je sporočila zveza Nato. Nemška policija in tožilstvo sta sporočila, da je bil opremljen z eksplozivno napravo.

"Na letališču Leipzig/Halle je zaposleni na letališču odkril dron, ki je prevažal neznano eksplozivno napravo," so povedali na nemški policiji in dodali, da so za odstranitev detonatorja na tej še neznani eksplozivni napravi uporabili robota, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaradi incidenta so več letal preusmerili drugam, policija pa je dron zasegla, so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili varnostni viri.

Policija je pred tem danes sporočila, da so na letališču ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severno vzletno-pristajalno stezo so nato ponovno odprli, južna steza, kjer so našli predmet na tleh, pa je zaradi preiskave ostala zaprta.

Po poročanju nemškega Bilda so dron odkrili blizu ukrajinskega tovornega letala Antonov. Po navedbah časnika je nekoliko pozneje drugo tovorno letalo v zraku, približno šest kilometrov od letališča, trčilo z neznanim predmetom. Kljub temu naj bi varno pristalo na letališču v Hannovru, kjer naj bi na njegovem prednjem delu odkrili manjšo poškodbo.

Policija je danes to potrdila. Sporočila je, da je "domnevni drugi neznani leteči predmet trčil v tovorno letalo" in da so po njegovem pristanku v Hannovru na letalu ugotovili manjše poškodbe.

Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva pa je glede tega incidenta dejal, da bi letalo moralo pristati v Leipzigu, "a je nato moralo pristanek prekiniti". "Nato je trčilo v predmet," je dejal in dodal, da je varno pristalo, drugih informacij pa ni želel dati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskavo vodita generalno državno tožilstvo v Dresdnu in policijski center za preprečevanje terorizma in ekstremizma. Političnega motiva namreč ne izključujejo, saj letališče sodi v kritično infrastrukturo, poroča dpa.

Letališče Leipzig/Halle, ki leži v vzhodni Nemčiji, ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz Nata, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.

Ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Aleksej Makejev je izrazil sum, da je za incident odgovorna Rusija. "Kdo drug bi lahko bil, če ne Rusija," je dejal za televizijo Welt.

O incidentu je bil obveščen tudi Nato. "Seznanjeni smo z incidentom, ki ga nemške oblasti še vedno preiskujejo," je po navedbah dpa sporočil predstavnik zavezništva.

Hibridno vojskovanje?

Številne evropske države, med njimi Nemčija, so zlasti lani večkrat poročale o dronih, opaženih nad ali v bližini občutljivih lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za te incidente pripisali Rusiji, ki da izvaja operacije hibridnega vojskovanja. Več držav je ob tem sprejelo konkretne ukrepe za krepitev obrambe proti dronom.

Pred tem je julija 2024 na leipziškem letališču na tleh zagorel paket, še preden so ga naložili na tovorno letalo družbe DHL. Varnostne službe so to obravnavale kot domnevni sabotažni načrt, povezan z Moskvo, kjer pa so odgovornost zanikali.

Nemčija letališče Leipzig dron varnostni incident
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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
05. 08. 2026 21.02
Mali Batjuška iz Balkana je še posebej alergičen na te članke, saj je obletnica akcije, ki ga je pred 30 leti razkrinkala. Da bolj govori in baha, kot pa ne.
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-1
0 1
bandit1
05. 08. 2026 17.45
Hudo bo ko bo pol neevidentiranega orožja za UA končalo v rokah mafie v EU.
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+2
3 1
odpisani zasedli vlado
05. 08. 2026 16.57
Ni čudež,ko se ruse spušča v države kot je slovenija kjer jih celo prevažajo z vladnimi vozili naokrog.Musarca vozi rusko špijunko katera bo sedaj tožila slovenijo za poškodbe ob nesreči in,ker ji ni uspelo namestiti exploziva v parlament.
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-2
4 6
setisfekšn
05. 08. 2026 15.16
S tem dokazujejo da so slovenci res revezi da nimajo za vstopnico par eur!!
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-3
0 3
Aijn Prenn
05. 08. 2026 14.38
Glede na to, da SK nenehno zalaga RU z orožjem in glede na UKR iznajdljivost, zna v bližnji prihodnosti postati zelo pestro tam med Korejama. Če UKR spusti kakšnega drona nad SK, bo mali debelušček v paniki zihr najprej pomislil na JK, pol bo pa začelo ornk pokati.
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-2
2 4
patogen
05. 08. 2026 21.00
Ker bo letel čez Kitajca, ga bo ta sklatil.
Odgovori
-1
0 1
Lopov975
05. 08. 2026 12.54
😂😂😂😂😂
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+2
5 3
dark Cat
05. 08. 2026 12.43
Pravljicarji...... Še Hans Christian Andersen je amater v primerjavi z vami....
Odgovori
+10
12 2
96bimBo
05. 08. 2026 12.36
Rusi so krivi za vse. Pravljica za otroke in udeležence "kongresa" v Bovcu.
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+10
15 5
bibaleze
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