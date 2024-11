Je kable v Baltskem morju nalašč poškodovala kitajska ladja z vlečenjem sidra?

Podmorska komunikacijska kabla, eden povezuje Švedsko in Litvo, drugi Finsko in Nemčijo, sta bila poškodovana 17. in 18. novembra. Že kmalu po incidentu so na sled stopili kitajski tovorni ladji, ki je nad kabli plula le nekaj minut pred tem, ko so operaterji zaznali okvaro.

Ladja Yi Peng 3 je sicer 15. novembra izplula iz ruskega pristanišča Ust-Luga, zahodno od Sankt Peterburga, po incidentu pa se je po pozivu zasidrala v ožini Kattegat, v morju med Dansko in Švedsko. Tam miruje že več kot deset dni, nadzoruje jo danska vojska.