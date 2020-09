Sumljiva smrt ameriškega novinarja v Istanbulu

Ko so okoli 5.30 prispeli pred hotel v istanbulski soseski Karaköy, je Rossie Indira skušala zbuditi svojega soproga, a se ta na njene klice in drezanje ni odzival. Žena je nato s pomočjo voznikov poklicala reševalce, ki so kmalu za tem prišli na kraj, a 57-letniku ni bilo več pomoči, poročajo turški mediji.

Ameriški ustvarjalec dokumentarcev in preiskovalni novinar ruskega rodu Andre Vltchek je skupaj z ženo Rossie Indiro Vltchek ponoči potoval iz turškega letovišča Samsun ob Črnem morju v Istanbul. Za pot sta najela avtomobil in dva voznika.

Dogodek je nato prevzela turška policija, ki je zaprla ulico in njegovo smrt označila za sumljivo. Glavni istanbulski tožilec je sprožil preiskavo o novinarjevi smrti. Forenzična ekipa je opravila temeljit ogled kraja, vozilo so odpeljali na policijsko postajo za nadaljnje preiskave, truplo novinarja pa so odpeljali na obdukcijo. Zaslišali pa bodo vse prisotne – soprogo in oba voznika.

Na njegovi spletni strani piše, da je Vltchek pisatelj, filozof, filmski ustvarjale, preiskovalni novinar, pa tudi "revolucionar, internacionalist in svetovni popotnik, ki se bori proti zahodnemu imperializmu in vsiljevanju Zahodnega režima svetu".

V preteklosti je med drugim poročal z vojnih območij in kriznih žarišč, med drugim iz BiH, Iraka, Šrilanke, Ruande in Sirije. V zadnjem času je med drugim za ruski RTkomentiral zastrupitev Navalnega ter zahodno propagando proti Rusiji, za druge medije je pisal tudi o aretaciji Steva Bannona, o dogajanju v Belorusiji in Bejrutu.