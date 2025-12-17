Naslovnica
Tujina

Sumljiva smrt v Moskvi, umrl predstavnik srbskega orožarskega podjetja

17. 12. 2025

Avtor:
D. S. STA
Moskva

V Moskvi je sredi novembra po pisanju srbskih medijev v sumljivih okoliščinah umrl predstavnik državnega orožarskega podjetja Jugoimport SDPR. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je potrdil informacijo o njegovi smrti in pojasnil, da doslej kljub zahtevam še niso prejeli nobenih pojasnil ruskih služb.

Srbski režimski tabloid Blic je v torek objavil, da je na ulici v Moskvi 17. novembra v sumljivih okoliščinah umrl predstavnik podjetja Jugoimport SDPR Radomir Kurtić.

Srbske varnostno-obveščevalne službe so Aleksandru Vučiću po pisanju Blica dostavile poročilo o smrti Kurtića, preiskovalni organi Rusije pa po drugi strani niso posredovali nobenih uradnih informacij o dogodku niti srbskemu veleposlaništvu, predstavništvu družbe Jugoimport SDPR v Moskvi niti srbskim varnostnim službam.

Kurtić je bil predstavnik družbe v Moskvi v drugem mandatu, predstavniki podjetja Jugoimporta SDPR pa so med pregledom tamkajšnjih pisarn ugotovili, da manjka večje število dokumentov in tudi trdi diski računalnikov, še piše Blic.

FOTO: Shutterstock

Vučić je v torek v pogovoru na javni radioteleviziji RTS dejal, da pričakuje odgovor ruskih služb glede smrti Kurtića. Pojasnil je, da ima več informacij, kot so jih objavili mediji, a vendarle ne dovolj in se ne želi ukvarjati s špekulacijami.

"Pričakujemo odgovor ruskih služb. Uradno so jim poslali pozive, prošnje in zahteve," je dejal. Potrdil je, da so izginili določeni trdi diski in še "nekatere druge stvari", a to po njegovih besedah ne pomeni nujno povezave s samim dogodkom. "To je lahko tudi rutinska akcija kakšne službe, potem ko na ulici ugotovi identiteto posameznika," je dodal.

Srbska stran po besedah Vučića do zdaj tudi ni prejela nobenih izvidov forenzičnih preiskav, pri čemer je izrazil upanje, da jih bodo dobili v prihodnjem obdobju.

Ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) je letos obtožila Srbijo, da kljub uradno razglašeni nevtralnosti dobavlja strelivo Ukrajini. V sporočilu iz maja je med podjetji, ki naj bi to počela, navedla tudi eno največjih regionalnih podjetij na področju obrambne industrije Jugoimport SDPR.

Srbija, ki velja za tesno zaveznico Rusije, je v času ruske invazije v Ukrajini uradno ohranila politiko nevtralnosti. Vendar pa so mediji, med njimi časnik Financial Times, poročali, da je srbsko strelivo, vredno več sto milijonov dolarjev, posredno prišlo v Kijev prek pogodb s tretjimi državami.

Mobilne hiške gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, a ob obali jih ne bo več

Von der Leynova: Evropa potrebuje lastno strategijo

undisputed
17. 12. 2025 12.43
Ko predsednik Srbije pravi, da ne vidi problema ce trgujejo z orozjem z Ukrajino se lahko zgodi tudi to ne? Aleksandra Vucica so vsi prebrali l, dvolicneza, diktatorja ki ga bodo pustili kot izmet v straniscno skoljko
Odgovori
0 0
Greznica
17. 12. 2025 12.43
hi hi hi .. povračilo brača Rusi ... ha ha
Odgovori
+1
1 0
gongash
17. 12. 2025 12.35
Padel je skozi okno, nihče nič n3 ve tako kot tudi nihče nu vedel kako je strelivo prišlo v ukrajino. Se zgodi
Odgovori
+0
1 1
daedryk
17. 12. 2025 12.26
sankcije na enem stolcku, zatiranje plevela na drugem. uboga srbija 😢😁
Odgovori
-1
0 1
CyberWorm00000
17. 12. 2025 12.04
še en ki je swoboden kot ptica poletu čez okno : ))
Odgovori
+5
6 1
CyberWorm00000
17. 12. 2025 12.06
wzrok smrti je grawitacija : )))
Odgovori
+3
5 2
Rob123
17. 12. 2025 12.23
Pazi da ne padeš s kavca
Odgovori
+1
3 2
2mt8
17. 12. 2025 12.03
Srbi umirajo za Ruse, Rusi pa umirajo zase.
Odgovori
+6
7 1
Galamdžija
17. 12. 2025 12.22
slovenćek pa se vsemu podredi/poklekne
Odgovori
-4
1 5
Prelepa Soča
17. 12. 2025 12.33
Galamdžija... ne, vi se vsi nam, Slovencem, podrejate, še dokaj dobro ste se slovenski jezik naučili.
Odgovori
+2
2 0
Sir Oliver
17. 12. 2025 12.01
Rusom se je čisto odpeljalo.
Odgovori
+2
5 3
bb5a
17. 12. 2025 11.56
Vučić se bo pa načaku:)
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
